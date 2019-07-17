Comolli devrede! Yıldız golcü için kapıyı çaldı

Fenerbahçe'de transfer hareketliliği hız kesmiyor! Comolli'nin Galatasaray'ın ve Fatih Terim'in de kadrosuna katmayı çok istediği ve Chelsea'nin kadrosunda düşünmediği Belçikalı için temaslara başladığı ortaya çıktı. 25 yaşındaki yıldızın ismi, Fenerbahçe taraftarını da heyecanlandırdı.