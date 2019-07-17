Comolli devrede! Yıldız golcü için kapıyı çaldı

Fenerbahçe'de transfer hareketliliği hız kesmiyor! Comolli'nin Galatasaray'ın ve Fatih Terim'in de kadrosuna katmayı çok istediği ve Chelsea'nin kadrosunda düşünmediği Belçikalı için temaslara başladığı ortaya çıktı. 25 yaşındaki yıldızın ismi, Fenerbahçe taraftarını da heyecanlandırdı.
17 Temmuz 2019 Çarşamba 07:19
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Transferin hareketli takımları arasında yer alan Fenerbahçe için ortaya atılan yeni iddia büyük yankı uyandırdı.
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Sarı-lacivertlilerin Chelsea'nin yeni sezon kadrosunda düşünmediği Michy Batshuayi ile ilgilendiği ileri sürüldü.
Fransa'daki özel işlerini hallettikten sonra İngiltere'ye geçen sportif direktör Damien Comolli'nin 25 yaşındaki golcü için Chelsea'nin kapısını çaldığı belirtildi.
Geçtiğimiz sezonun ilk yarısında Valencia, ikinci devresinde de Crystal Palace'ta kiralık oynayan Belçikalı oyuncunun Chelsea ile 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
Sarı lacivertlilerin İngiliz ekibinin 2016-17 sezonu öncesi 39 milyon euro bedelle Marsilya'dan satın aldığı Batshuayi'yi kiralamak için tüm şartları zorlayacağı kaydedildi.