Fenerbahçe yıldız isimden vazgeçmiyor!

Sol beke Spinazzola'yı transfer eden Roma, bu kez de stopere en az iki takviye yapacağını açıkladı. Hocasının stoper olarak düşündüğü Kolarov için Petrachi de çok net konuştu: Onun yeri orası değil. İtalyan ekibindeki gelişmeleri takip eden sarı-lacivertliler de 33 yaşındaki oyuncudan vazgeçmiyor.