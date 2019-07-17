Fenerbahçe yıldız isimden vazgeçmiyor!
Sol beke Spinazzola'yı transfer eden Roma, bu kez de stopere en az iki takviye yapacağını açıkladı. Hocasının stoper olarak düşündüğü Kolarov için Petrachi de çok net konuştu: Onun yeri orası değil. İtalyan ekibindeki gelişmeleri takip eden sarı-lacivertliler de 33 yaşındaki oyuncudan vazgeçmiyor.
Roma'nın yeni teknik direktörü, sol beke Spinazzola'yı transfer etmelerine rağmen 33 yaşındaki futbolcunun kadroda tutulmasını istemiş ve onu stoper olarak değerlendireceğini açıklamıştı. Roma Sportif Direktörü Petrachi ise dün çok önemli açıklamalar yaptı. Kolarov'un asıl mevkisinin stoper olmadığını belirten Petrachi, şunları söyledi:
TÜM ŞARTLARI ZORLUYOR
"Fonseca, Kolarov'u stoper olarak düşünüyor. Ancak Kolarov'un yeri orası değil. Merkez savunmada eksiğimiz var. Ne kadar erken müdahale edersek o kadar iyi. Stoper transferi yapacağız. 2 stoper alabiliriz. Merkez savunmada 4 veya 5 iyi oyuncumuz olmalı. 4'lü defans için bu gerekli."
COMOLLI İŞ BAŞINDA
Max Kruse, Emre Belözoğlu, Garry Rodrigues'i bonservis ödemeden kadrosuna katan Fenerbahçe, Kolarov için de bedel ödemek istemiyor. Roma ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan 33 yaşındaki oyuncu için temasları sürdüren sportif direktör Comolli, bu transferi de bonservissiz bitirmeyi hedefliyor.