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17 Temmuz 2019, Çarşamba
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Fenerbahçe yıldız isimden vazgeçmiyor!

Sol beke Spinazzola'yı transfer eden Roma, bu kez de stopere en az iki takviye yapacağını açıkladı. Hocasının stoper olarak düşündüğü Kolarov için Petrachi de çok net konuştu: Onun yeri orası değil. İtalyan ekibindeki gelişmeleri takip eden sarı-lacivertliler de 33 yaşındaki oyuncudan vazgeçmiyor.

17 Temmuz 2019 Çarşamba 07:20
Fenerbahçe yıldız isimden vazgeçmiyor!

Uzun süredir Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer alan Kolarov'da yine önemli gelişmeler yaşanıyor. Sarılacivertlilerin daha önce anlaşma sağladığı Sırp oyuncu için yeni hocası Foncesa'dan onay çıkmamıştı.

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Fenerbahçe yıldız isimden vazgeçmiyor!

Roma'nın yeni teknik direktörü, sol beke Spinazzola'yı transfer etmelerine rağmen 33 yaşındaki futbolcunun kadroda tutulmasını istemiş ve onu stoper olarak değerlendireceğini açıklamıştı. Roma Sportif Direktörü Petrachi ise dün çok önemli açıklamalar yaptı. Kolarov'un asıl mevkisinin stoper olmadığını belirten Petrachi, şunları söyledi:

Fenerbahçe yıldız isimden vazgeçmiyor!

TÜM ŞARTLARI ZORLUYOR

"Fonseca, Kolarov'u stoper olarak düşünüyor. Ancak Kolarov'un yeri orası değil. Merkez savunmada eksiğimiz var. Ne kadar erken müdahale edersek o kadar iyi. Stoper transferi yapacağız. 2 stoper alabiliriz. Merkez savunmada 4 veya 5 iyi oyuncumuz olmalı. 4'lü defans için bu gerekli."

Fenerbahçe yıldız isimden vazgeçmiyor!

Teknik direktör Ersun Yanal'ın ısrarcı olduğu Kolarov'un durumunu yakından takip eden Fenerbahçe, yıldız futbolcunun menajeriyle de temaslarını sürdürüyor. Kısa süre içinde bu oyuncunun durumunu netleştirmek isteyen sarı-lacivertliler, tüm şartları zorluyor.

Fenerbahçe yıldız isimden vazgeçmiyor!

COMOLLI İŞ BAŞINDA

Max Kruse, Emre Belözoğlu, Garry Rodrigues'i bonservis ödemeden kadrosuna katan Fenerbahçe, Kolarov için de bedel ödemek istemiyor. Roma ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan 33 yaşındaki oyuncu için temasları sürdüren sportif direktör Comolli, bu transferi de bonservissiz bitirmeyi hedefliyor.

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