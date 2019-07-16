Fenerbahçe 5 isimle birden yollarını ayırdı! - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
16 Temmuz 2019, Salı
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Fenerbahçe 5 isimle birden yollarını ayırdı!

SON DAKİKA... Fenerbahçe'de transfer harekatı sürerken beklenilen katkıyı sağlayamayan isimlerle de yollar ayrılıyor. Şu ana kadar, Mathieu Valbuena, Roberto Soldado, Tolga Ciğerci, Şener Özbayraklı, Roman Neustadter, İsmail Köybaşı, Yassine Benzia, Islam Slimani, Andre Ayew gibi isimlerle yollarını ayıran Sarı-Lacivertliler 5 isimle daha yollarını ayırdığını duyurdu. İşte Fenerbahçe'de yaşanan son transfer gelişmeleri ve detaylar...
16 Temmuz 2019 Salı 19:27 Güncelleme: 16.07.2019 19:27
Fenerbahçe 5 isimle birden yollarını ayırdı!

Fenerbahçe'de transfer harekatı sürüyor.

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Fenerbahçe 5 isimle birden yollarını ayırdı!

Birçok ismi kadrosuna kata Sarı-Lacivertliler şu ana kadar, Vedat Muriç, Max Kruse, Emre Belözoğlu, Murat Sağlam, Allahyar, Garry Rodrigues gibi isimleri kadrosuna katmıştı.

Fenerbahçe 5 isimle birden yollarını ayırdı!

Geçtiğimiz sezonu taraftarlarına unutturmak isteyen Sarı Kanarya Ersun Yanal'ın raporları doğrultusunda girişimlerini sürdürüyor.

Fenerbahçe 5 isimle birden yollarını ayırdı!

Takıma yapılacak takviyelerin yanında takımdaki bazı isimlerle yollarını ayıran Fenerbahçe'de Valbuena, Soldado, Benzia, Ayew ve birçok isim takımdan gönderilmişti.

Fenerbahçe 5 isimle birden yollarını ayırdı!

Sarı-Laciverliler'den son dakika bir transfer haberi daha geldi.

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