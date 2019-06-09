Fenerbahçe’yi reddetti! – Fotomaç – 09 Haziran 2019
09 Haziran 2019, Pazar
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Galatasaray Haberleri Fenerbahçe’yi reddetti!

’yi reddetti!

Fenerbahçe’yi reddetti!

'a 500 bin euro'ya kiralanan Badou Ndiaye için 'nin 'ye 1.5 milyon euro kiralama teklifi yaptığı bildirildi.

'a 500 bin euro'ya kiralanan Badou Ndiaye için 'nin 'ye 1.5 milyon euro kiralama teklifi yaptığı bildirildi. İngiliz ekibinin yöneticilerinin, "Ayrılmak istiyorum" diyen Senegalli, "O zaman Fenerbahçe'ye kiralık gidebilirsin" dedikleri bildirildi. Ancak Ndiaye, "'de Galatasaray'dan başka bir takımda oynamak istemiyorum" diyerek konuyu kapattı.

  1. 9.6.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Fenerbahçe’yi reddetti! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN