Fenerbahçe’yi reddetti!

Galatasaray'a 500 bin euro'ya kiralanan Badou Ndiaye için Fenerbahçe'nin Stoke City'ye 1.5 milyon euro kiralama teklifi yaptığı bildirildi. İngiliz ekibinin yöneticilerinin, "Ayrılmak istiyorum" diyen Senegalli, "O zaman Fenerbahçe'ye kiralık gidebilirsin" dedikleri bildirildi. Ancak Ndiaye, "Türkiye'de Galatasaray'dan başka bir takımda oynamak istemiyorum" diyerek konuyu kapattı.