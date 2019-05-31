Emre Akbaba Taçsız Kral ile buluştu
31 Mayıs 2019, Cuma
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Akbaba Taçsız Kral ile buluştu

Emre Akbaba Taçsız Kral ile buluştu

Milli futbolcu Akbaba’nın oynadığı, Türk futbolunun Taçsız Kralı ’ın da canlandırıldığı reklam filminde cep telefonu kullanımından kaynaklanan kazalara dikkat çekildi.

Turkcell'in hazırladığı reklam filminde, , arabasını kullanırken telefonuna bakan Akbaba'yı "yoldayken sadece yola bak" diyerek uyarıyor ve yapmasını engelliyor.

  1. 31.5.2019
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