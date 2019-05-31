Emre Akbaba Taçsız Kral ile buluştu
Milli futbolcu Emre Akbaba’nın oynadığı, Türk futbolunun Taçsız Kralı Metin Oktay’ın da canlandırıldığı reklam filminde cep telefonu kullanımından kaynaklanan kazalara dikkat çekildi.
Turkcell'in hazırladığı reklam filminde, Metin Oktay, arabasını kullanırken telefonuna bakan Emre Akbaba'yı "yoldayken sadece yola bak" diyerek uyarıyor ve kaza yapmasını engelliyor.
- 31.5.2019
FOTOMAÇ GÜNDEM
Emre Akbaba Taçsız Kral ile buluştu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.