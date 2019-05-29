Cimbom’a yeni Japon – Fotomaç – 29 Mayıs 2019
29 Mayıs 2019, Çarşamba
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Cimbom’a yeni Japon

Cimbom’a yeni Japon

Polonya'da devam eden  izleyen 'ın scoutları, 'nun tavsiyesi ile 'nın 2000 doğumlu yıldız adayı 'yu izlediler.

Polonya'da devam eden izleyen 'ın scoutları, 'nun tavsiyesi ile 'nın 2000 doğumlu yıldız adayı 'yu izlediler. Bu iki karşılaşmada 2 gol atan forvet oyuncusunun bazı özellikleri dikkat çekti. Geleceğe yatırım olarak kadroya katabileceği raporu verildi.
  1. 29.5.2019
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