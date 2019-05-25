Galatasaray'da Muğdat’tan gol şov
Galatasaray’ın Sivasspor maçında bu sezon ligde ilk kez 11’de çıkan Muğdat Çelik, attığı 2 golle yıldızlaşmasına rağmen takımının mağlubiyetine engel olamadı.
34 ve 82. dakikalarda ağları havalandıran 29 yaşındaki tecrübeli golcü, sarı-kırmızılılarda bu sezon oynadığı 18 maçta 2 gol, 1 asiste ulaştı.
Linnes'ten ekstra katkı
Galatasaray'ın Norveçli beki Martin Linnes, sezon boyunca sergilediği istikrarlı futbolunu Sivas'ta zirveye taşıdı. Cimbom yenilmesine rağmen maçın takımı adına yıldızı olan 27 yaşındaki sağ bek, gol perdesini açan isim oldu, Muğdat Çelik'in Sivasspor karşısında skoru 2-0 yapan golünün de asistini yaptı.
Tribünler boş kaldı
Şampiyon Galatasaray'ın taraftarları Sivas'ta kendileri için ayrılan bölümü büyük oranda doldurarak takımlarına destek oldu. Kırmızı-beyazlı tribünlerde ise büyük boşluklar dikkati çekti. Sivasspor sahaya, "Yeni Darülaceze'yi birlikte yapalım" pankartıyla çıktı.
Linnes'ten ekstra katkı
Galatasaray'ın Norveçli beki Martin Linnes, sezon boyunca sergilediği istikrarlı futbolunu Sivas'ta zirveye taşıdı. Cimbom yenilmesine rağmen maçın takımı adına yıldızı olan 27 yaşındaki sağ bek, gol perdesini açan isim oldu, Muğdat Çelik'in Sivasspor karşısında skoru 2-0 yapan golünün de asistini yaptı.
Tribünler boş kaldı
Şampiyon Galatasaray'ın taraftarları Sivas'ta kendileri için ayrılan bölümü büyük oranda doldurarak takımlarına destek oldu. Kırmızı-beyazlı tribünlerde ise büyük boşluklar dikkati çekti. Sivasspor sahaya, "Yeni Darülaceze'yi birlikte yapalım" pankartıyla çıktı.
- 25.5.2019
FOTOMAÇ GÜNDEM
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