Galatasaray'da Muğdat’tan gol şov
25 Mayıs 2019, Cumartesi
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'da Muğdat’tan gol şov

Galatasaray'da Muğdat’tan gol şov

’ın maçında bu sezon ligde ilk kez 11’de çıkan , attığı 2 golle yıldızlaşmasına rağmen takımının mağlubiyetine engel olamadı.

34 ve 82. dakikalarda ağları havalandıran 29 yaşındaki tecrübeli golcü, sarı-kırmızılılarda bu sezon oynadığı 18 maçta 2 gol, 1 asiste ulaştı.

Linnes'ten ekstra katkı
'ın Norveçli beki Martin Linnes, sezon boyunca sergilediği istikrarlı futbolunu 'ta zirveye taşıdı. Cimbom yenilmesine rağmen maçın takımı adına yıldızı olan 27 yaşındaki sağ bek, gol perdesini açan isim oldu, 'in karşısında skoru 2-0 yapan golünün de asistini yaptı.

Tribünler boş kaldı
Şampiyon Galatasaray'ın taraftarları Sivas'ta kendileri için ayrılan bölümü büyük oranda doldurarak takımlarına destek oldu. Kırmızı-beyazlı tribünlerde ise büyük boşluklar dikkati çekti. Sivasspor sahaya, "Yeni Darülaceze'yi birlikte yapalım" pankartıyla çıktı.
  1. 25.5.2019
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