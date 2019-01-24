"En iyi arkadaşım Melo"
Gaalatasaray’ın eski futbolcusu Albert Riera, sarı-kırmızılı takımda kavga ettiği Felipe Melo’yu övdü.
Riera, "Evet kavga ettik ama benim Galatasaray'daki en iyi arkadaşım Melo'ydu. O çok iyi bir insan ama sahadayken kirli işler yapabiliyor. Kazanmak için her şeyi yapar" ifadesini kullandı.
- 24.1.2019
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Felaketler zinciri!
Toplam 7
Yorum
YANAL DA, YALAN. TEK GERÇEK, AYKUT KOCAMAN.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
savaş madem çok para var, neden sağbek,iki kanat oyuncusu ve bir forvet alınmıyor.Kasımpaşanın mısırlı oyuncusuna mı kaldık.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
Kasım Aile olarak BJK liyim temennimiz kulüp fazla yıpratılmadan başkanın hesap sorularak uzaklaştırılmasını rica ediyoruz istemiyoruz.
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