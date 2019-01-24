"En iyi arkadaşım Melo"
24 Ocak 2019, Perşembe
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"En iyi arkadaşım Melo"

"En iyi arkadaşım Melo"

Gaalatasaray’ın eski futbolcusu , sarı-kırmızılı takımda kavga ettiği ’yu övdü.

Riera, "Evet kavga ettik ama benim 'daki en iyi arkadaşım Melo'ydu. O çok iyi bir insan ama sahadayken kirli işler yapabiliyor. Kazanmak için her şeyi yapar" ifadesini kullandı.

  1. 24.1.2019
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