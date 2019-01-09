Marcao Galatasaray'da!
09 Ocak 2019, Çarşamba
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Marcao 'da!

Marcao Galatasaray'da!

Brezilyalı oyuncu için kulübüyle anlaşma sağlandı. Cuma günü İstanbul’a gelecek Marcao için ödenecek bonservis bedeli ise tartışma yarattı

Taraftarın heyecanla beklediği transfer hamlelerini henüz gerçekleştirmeyen , ilk takviyeyi stopere yaptı. ile yolları ayırma kararı alan sarı-kırmızılılar, Portekiz'in Chaves takımında top koşturan 23 yaşındaki stoper Marcos do Nascimento Teixeira ile anlaşmaya vardı. Marcao adıyla tanınan Brezilyalı stoper için kulübüyle yapılan görüşmelerin tamamlandığı öğrenildi.

FATİH TERİM ONAYLADI

Teknik direktör 'in de transferine onay verdiği Marcao için kulübü Chaves'e 3.5 milyon euro bonservis bedeli ödeneceği ifade edildi. Ancak mevcut ekonomik koşullarda ödenen bu rakam büyük tartışma yarattı. Rüştünü ispatlayamamış bir oyuncu için ödenecek 3.5 milyon euro'nun yüksek olduğunu düşünen taraftarlar sosyal medyada yönetimi eleştirdi. Marcao'nun cuma günü İstanbul'a gelip sözleşme imzalaması bekleniyor.

İKİ KEZ KİRALIK GİTTİ

Futbola Brezilya'nın Guaratingueta takımında başlayan Marcao, 2015'te Atletico Paranaense'ye transfer oldu ve bu kulüpte kaldığı süre boyunca iki farklı takıma kiralandı. 2017'nin Ocak ayında Atletico Goianiense'ye giden Marcao, aynı sezonun sonunda ise Portekiz ekibi 'ye kiralandı. 2017-18 sezonunda Rio Ave'de 23 maça çıktı. Marcao, geçtiğimiz yaz Chaves ile anlaştı. Genç stoperin sözleşmesi 2022'de bitiyor.

  1. 9.1.2019
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