Serdar Aziz'le yollarını ayıran ve Maicon'u da satmaya hazırlanan Galatasaray, Mangala için temaslarını hızlandırdı. Manchester City'den oyuncuyu kadar kiralamak isteyen Galatasaray, hem Fransız stoper hem de İngilizleri ikna etmeye çalışıyor. Tecrübeli futbolcunun 6 aylık maliyetinin menajerlik ücreti, prim ve bonuslarla birlikte yarım sezon için 2.5 milyon euro olduğu iletildi. Fransızın, maliyetinin düşürülmesi için görüşmeler sürüyor.

Mangala, Porto, Manchester City, Valencia ve Everton formaları giydi.



ROMA BEKLEYECEK



İtalyanlar, Roma'nın planlarının içinde Galatasaraylı Ozan Kabak'ın olduğunu öne sürdü. Haberde, Galatasaray'ın Ocak ayında genç yıldızı bırakmak istemediği belirtilirken, Roma'nın Ozan Kabak ile sezon sonu yeniden temas kuracağı belirtildi.