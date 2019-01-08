Galatasaray Mangala'yı bitiriyor
Galatasaray, Manchester City ve Fransız stoper ile görüşmelerine hız verdi.
Serdar Aziz'le yollarını ayıran ve Maicon'u da satmaya hazırlanan Galatasaray, Mangala için temaslarını hızlandırdı. Manchester City'den oyuncuyu kadar kiralamak isteyen Galatasaray, hem Fransız stoper hem de İngilizleri ikna etmeye çalışıyor. Tecrübeli futbolcunun 6 aylık maliyetinin menajerlik ücreti, prim ve bonuslarla birlikte yarım sezon için 2.5 milyon euro olduğu iletildi. Fransızın, maliyetinin düşürülmesi için görüşmeler sürüyor.
Mangala, Porto, Manchester City, Valencia ve Everton formaları giydi.
ROMA BEKLEYECEK
İtalyanlar, Roma'nın planlarının içinde Galatasaraylı Ozan Kabak'ın olduğunu öne sürdü. Haberde, Galatasaray'ın Ocak ayında genç yıldızı bırakmak istemediği belirtilirken, Roma'nın Ozan Kabak ile sezon sonu yeniden temas kuracağı belirtildi.
- 8.1.2019
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Boutaib’in yerine Larin
Toplam 1
Yorum
cio sa cok güzel olmuş baba
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Yeniden Savic!
Toplam 2
Yorum
arif onazi çok iyiydi yer zor dolar, takımı etkiler, hem defansif hem ofansif futbolcu..
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Galatasaray'da komando idmanı
Toplam 1
Yorum
GSGS ALAN VE MANGALA YI KESİN ALIN. YEDEK FORVET VE STOPERİ ADARETEN ALIN FARKETMEZ.
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