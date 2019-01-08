Galatasaray Mangala'yı bitiriyor
08 Ocak 2019, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

Mangala'yı bitiriyor

Galatasaray Mangala'yı bitiriyor

, ve Fransız stoper ile görüşmelerine hız verdi.

'le yollarını ayıran ve Maicon'u da satmaya hazırlanan , Mangala için temaslarını hızlandırdı. 'den oyuncuyu kadar kiralamak isteyen Galatasaray, hem Fransız stoper hem de İngilizleri ikna etmeye çalışıyor. Tecrübeli futbolcunun 6 aylık maliyetinin menajerlik ücreti, prim ve bonuslarla birlikte yarım sezon için 2.5 milyon euro olduğu iletildi. Fransızın, maliyetinin düşürülmesi için görüşmeler sürüyor.
Mangala, Porto, Manchester City, ve Everton formaları giydi.

ROMA BEKLEYECEK

İtalyanlar, Roma'nın planlarının içinde Galatasaraylı 'ın olduğunu öne sürdü. Haberde, Galatasaray'ın Ocak ayında genç yıldızı bırakmak istemediği belirtilirken, Roma'nın Ozan Kabak ile sezon sonu yeniden temas kuracağı belirtildi.

  1. 8.1.2019
Etiketler:
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Galatasaray Mangala'yı bitiriyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BİZE ULAŞIN