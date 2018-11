Büyüklerin maskesi düştü

Dört Büyükler sahada da kasada da kötü durumda.

Başakşehir onlara göre her bakımdan daha oturaklı. Süper Lig'den bu sezon yeni bir şampiyon çıkar mı?



Yıllardır hem bilinçli hem de bilinçsiz kötü idare edilen dört büyükler yolun sonuna geldiler.

Transferlerde gene yıllardır yaşanan rezillikler, küçük takımlara 200-300 bin euro'ya teklif edilen futbolcuları 4-5-6 milyon euro'ya alan büyükler sonunda bittiler.

Eğer TFF ve kurulları adaleti doğru dağıtsınlar en az 7-8 yıl Dört Büyüklerin dışında şampiyon çıkar ligimizde.

VAR'ın hayata geçmesi kesinlikle küçük takımlar için avantaj oldu.

Bizim seyircimiz var, size isyan eder. Benim seyircim var, bağırdı mı sizi çok korkutur.

Eskisi yenisi bir Benim seyircim var, yarın seçimlerde sana oy vermez gibi tehditlerle işi götürenlerin maskeleri yavaş yavaş düşüyor görüyorsunuz.

Bazı defoları yazan gazetecileri şerefsizlikle, haysiyetsizlikle suçlayanlar onları mahkemeye vereceğiz diyenler, evraklar ortaya çıktıkça yaptıklarını anlatmaya başladılar. Gizli kalanlar yok mu? Var. Onlar da çıkacak. İşin enterasan tarafı şu. Bu büyüklerde de var küçüklerde de.

Gelecek olan başkan ve yönetimin tek cümlesi şu: Eğer yönetime gelirsem geçmiş dönem ve dönemler hakkında hesap soracağım.

Aynı haltı yiyorlar Ama geldiklerinden sonra görüyoruz ki bırakın hesap sormayı aynı haltı onlar yemeye başlıyorlar.

Enteresandır zeytinyağı gibi de üste çıkmaya çalışıyorlar.

Bu kulüpleri yıllarca borca sokanlar sıkıştıklarında yandım Maliye Bakanım, yandım Başbakanım diye onların kapılarına gidip yalvarıyorlar.

Ondan sonra da utanmadan diyorlar ki: Siyaset bize karışıyor.

Adam ol da siyaset sana karışma cesaretinde bulunamasın.

Mali olarak futbolcuların parasını ödemeyenler ve ödeyemeyenler, futbolcuların sonunda kuklası oluyorlar.

Futbolcular onları şamar oğlanı gibi kullanmaya başlıyorlar.



AT TERLİ YEMEZLER



Milli Takım, Mircea Lucescu ile C Ligi'ne düştü. "Yeni takım oluşturuyorum" diyen Luce'ye daha fazla zaman verilmeli mi? Yoksa yeni bir hoca ile yeni bir yol mu çizilmeli?



Yahu kardeşim bu Lucescu ve bazıları kamuoyunu aldatıyorlar.

Nasıl biliyor musunuz?

Milli Takımı gençleştiriyormuşunuz beyler. Milli Takım gençleşir diye bir olay yok. A Milli Takım o ülkenin en formda ve en kaliteli futbolcularından oluşur. Yaşı 35'tir.

Kendine bakıyordur.

İyi oynuyordur. Milli Takım'a alırsın, oynar.

Milleti neden aldatıyorsunuz. Milleti keriz zannediyorsunuz.

At terli.

Herkes öğrendi Artık yemezler.

İnsanlar bu işleri öğrenmeye başlıyorlar.

Televizyonlarda ve gazetelerde çok yalaka vardı ama yavaş yavaş o gruplar da kaybolmaya başladı.

Yazdıyorlardı, konuşturuyorlardı ama artık saklayamıyorlar.



AZİZ 2 GELDİ!



Sen taraftarın 30 TL'lik pankartlarına "Parayı nereden buluyorsunuz da yapıyorsunuz" dersen onlar da sana "Fikret paralar nerede" der...



Beşiktaş Başkanı Fikret Orman kongrede "2019'da adayım yüreği yeten gelsin.

Tribünde çocukları kullanmayın" dedi.

Bir kısım ona destek verirken bir kısım da tarzını sert buluyor.

Ne düşünüyorsunuz?

Aziz Yıldırım 1 gitti, Aziz Yıldırım 2 geldi.

Hiç farkı yok. Ama görüntüde ömrü kısa sürecek.

Cebindeki 3 kuruş parayı maça girmek için harcayan seyirciyi hakir görürsen 30 TL'ye 40 TL'ye yapılan pankartlar için "Bu paraları nereden buluyorsunuz" dersen onlar da sana "Fikret paralar nerede" derler.

Sana soruyorlar Fikret Orman'ın Divan'daki konuşmasının bir kısmını dinledim.

Hep şunu söyledi.

"Biz bu duruma neden düştük?" Allah, Allah.

Zaten taraftar soruyor "Neden düştük biz bu duruma" diye.

Sen de taraftara soruyorsun, olacak iş değil.

Biz bu duruma niye düştük sorusuna cevabı verecek ilk adam sensin. Ama o Beşiktaş camiasına soruyor.



PARASINI VERMEZSEN SENİ MAYMUN EDER



Galatasaray'da bu sakatlıklar araştırılmalı" diye köşenizde yazmıştınız. Son olarak Belhanda, Serdar Aziz ve Sinan Gümüş de sakatlandı.

Galatasaray bu sorunla nasıl baş edecek?

Adale sakatlıkları için iki tane olay vardır. Bir, futbolcuların hatalı çalıştırılması...

İki, futbolcuların kendine bakamaması...

Bu kadar basit. Bunun haricinde hiçbir alternatif yoktur bu konuya bahane.

Antrenmandansa Fatih hocanın kabahati...

Kendine bakmamaktansa hem Fatih hoca, hem de yönetim.

Demek ki iyi kontrol edemiyor.

Üçüncü bir şık da şöyle olabilir, bu şık maalesef maddiyatla ilgili.

Futbolcunun parasını zamanında vermezsen futbolcu da işini doğru yapmaz.

Yöneticiyi de teknik direktörü de maymun eder.



VAR'A HAYIR DİYEN ADALET İSTEMİYORDUR



VAR geldi ancak tartışmalar bitmedi. Siz yerinde incelediniz.

Gözlemleriniz neler?



VAR çok yeni gelen bir uygulama. VAR'ın tartışılacak yönleri mutlaka vardır.

Ama VAR'ı tartışmak için önce VAR'ı anlayıp öğrenmek lazım. Kimse bu konuda çaba göstermeden inanılmaz ahkamlar kesiyorlar.

Bazen öyle cümleler konuşuyorlar ki işin aslını bilseler utanırlar. Ama onlarda utanacak yüz var mı bilmiyorum. Çok net söylüyorum.

Futbolda VAR'ı istemiyorum diyen futbolda adaleti istemiyorum diyendir.

Bu kadar açık.



KOEMAN'I BİR GÖRELİM



Fenerbahçe'de Cocu gitti, Koeman geldi.

Belli bir toparlanma sürecine girdi. Koeman geçici bir çözüm mü yoksa onunla devam edilmeli mi?



Şu anda bunun yorumunu yapmak için çok erken.

Öyle 2 maçta toparlanma var, 3 maçta kötü gidiyor anlayamam.

Cocu kötü gidiyordu.

Koeman'ın ne kadar toparlayacağını en az 7-8 maç sonra görürüz.

Yani Fenerbahçe'nin devre arasına kadar vakti var.

İlk seçimde acele ettiler.



Sadece Koç yapar

Film kötü bitti. İkincide aynı lüksleri yok. İlkinde yani "Cocu'da 1 yıldır çalışıyorduk" diyorlardı.

Yani 1 yıl çalışıp Cocu'yu getirdilerse vah Fener'in haline.

Fener takımının heyecan vermesi lazım ama Ali Koç yönetiminin Türk futbolundaki sistem değişikliğinde bayraktarlık yapması gerekir.

Eğer başarılı olurlarsa hem kulüpler kazanır hem diğer takımlar. Çünkü bunu ne şu andaki Galatasaray ne Beşiktaş ne de Trabzonspor yapacak gibi gözükmüyor.

Onlar da yapamazlarsa bu yalnızca Fenerbahçe için değil, Türk futbolu için de iyi olmayacak.