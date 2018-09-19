"Aslan" Terim yönetiminde kükrüyor

Sarı-kırmızılı ekipte bundan önce görev yaptığı 3 dönemde 1 UEFA Kupası, 6 Süper Lig, 2 Türkiye Kupası ve 2 TFF Süper Kupa şampiyonluğu yaşayan Terim, başarılarına 4. dönemde de devam ediyor.

Geride kalan sezonun 17. haftası öncesi teknik direktör Igor Tudor'la yolların ayrılmasının ardından göreve gelen Fatih Terim, sezon sonunda sarı-kırmızılı ekiple 7. kez şampiyonluk sevinci yaşadı. Galatasaray, elde edilen 21. şampiyonlukla iki sezon aradan sonra UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etme hakkı kazandı.

Sezona UEFA'nın finansal fair play kısıtlamalarıyla giren ve transfer çalışmalarında sıkıntı yaşayan Galatasaray, buna rağmen 2018-2019'a iyi bir başlangıç yaptı.

Spor Toto Süper Lig'de ilk 5 karşılaşmanın 4'ünden galibiyetle ayrılan Fatih Terim'in öğrencileri, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise D Grubu'nun ilk maçında Rusya'nın Lokomotiv Moskova takımını 3-0'lık net bir skorla geçti. Sarı-kırmızılılar, iki kulvarda da liderlik apoletini taşıyor.

Avrupa'ya galibiyetle dönüş

Fatih Terim, Galatasaray'ın başında 5 yıl aradan sonra UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı ilk maçtan galibiyetle ayrıldı.

Sarı-kırmızılı takım, Fatih Terim'in 2013 yılında görevinden ayrılmasından sonra Avrupa kupalarında beklentileri karşılayamadı.

Terim'in 3. döneminin ardından Roberto Mancini, Cesare Prandelli, Hamza Hamzaoğlu, Mustafa Denizli ve Igor Tudor yönetiminde Avrupa'da 23 maça çıkan sarı-kırmızılı ekip, bu müsabakalarda sadece 3 galibiyet alabilmiş, 7 beraberlik ve 13 mağlubiyet yaşamıştı.

Galatasaray, Fatih Terim'in dördüncü dönemindeki ilk Avrupa sınavında Lokomotiv Moskova'yı 3-0'lık skorla geçti.

Sahasında 16 resmi maçta tek yenilgi

Galatasaray, Fatih Terim'in dördüncü döneminde sahasında oynadığı 16 resmi maçlarda sadece 1 mağlubiyet yaşadı.

Süper Lig'de 2017-2018 sezonunun 17. haftasında Türk Telekom Stadı'ndaki Göztepe maçıyla göreve başlayan Terim yönetimindeki sarı-kırmızılı takım, geçen sezon iç sahada yaptığı 9 müsabakada rakiplerini eli boş gönderdi. Bu sezon da ligde sahasında Göztepe, Aytemiz Alanyaspor ve Kasımpaşa karşılaşmalarını kazanan Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise ilk maçından galibiyetle ayrıldı.

Galatasaray, Terim yönetiminde iç sahadaki resmi maçlarda tek yenilgisini Ziraat Türkiye Kupası'nda yaşadı. Terim döneminde bu kulvarda Türk Telekom Stadı'nda 3 maça çıkan sarı-kırmızılılar, tek mağlubiyeti yarı finaldeki Akhisarspor maçında gördü.

Terim'in dördüncü döneminde Galatasaray, iç sahadaki 16 resmi karşılaşmanın 15'ini kazandı.

Evindeki son 7 maçta 1 gol yedi

Galatasaray, teknik direktör Fatih Terim idaresinde sahasındaki son 7 maçta rakiplerine kolay gol şansı tanımadı.

Sarı-kırmızılı takım, evindeki son 6 lig maçında Medipol Başakşehir, Beşiktaş, Evkur Yeni Malatyaspor, Göztepe ve Aytemiz Alanyaspor'u gol yemeden mağlup etti. Bu süreçte Galatasaray'ın ligde gol yediği tek maç 4-1 kazandığı Kasımpaşa müsabakası oldu.

Galatasaray, son olarak UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Lokomotiv Moskova müsabakasında da kalesini kapatarak rakibine gol sevinci yaşatmadı.



Terim ile kendisini buldular

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in, kadroda bulunan ama beklentileri karşılayamayan futbolcuların performansını yükseltmesi dikkati çekti.

Terim yönetiminde, Garry Rodrigues, Eren Derdiyok, Fernando Muslera, Ryan Donk ve Martin Linnes başta olmak üzere birçok futbolcu yükselişe geçti ve adeta yeni transfer etkisi yaptı.

2016-2017 sezonunun devre arasında geldiği Galatasaray'da 31 lig maçında 2 gol atan Rodrigues, Fatih Terim'in göreve gelmesinden sonra adeta kendini buldu. Rodrigues, Terim döneminde geçen sezon ligde 18 maçta 8 gol kaydetti. 27 yaşındaki futbolcu, bu sezon ligde 3 maçta 2 kez gol sevinci yaşadı. Rodrigues, son olarak Lokomotiv Moskova müsabakasındaki performansıyla göz doldurdu. Rus ekibine 1 gol atan Garry Rodrigues, etkili futboluyla da beğeni topladı.

Geçen sezon Fatih Terim göreve gelmeden önce gol sevinci yaşayamayan Eren Derdiyok da tecrübeli teknik adam yönetiminde performansını yukarı çekti. 2017-2018 sezonunda Terim ile çalışmaya başladıktan sonra ligde 3 gol atan Eren, bu sezona da etkili bir giriş yaptı. Tecrübeli futbolcu, TFF Süper Kupa'da 1, Spor Toto Süper Lig'de 3 ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 1 gol atarak, bu sezon çıktığı 7 resmi maçta 5 gole ulaştı.

Fatih Terim, ayrıca resmi maçlarda süre verdiği genç oyuncular Ozan Kabak ve Yunus Akgün'ü de A takıma kazandırdı.