Ribery, Gomis ve Sneijder'den Galatasaray paylaşımı
Galatasaray Lokomotiv Moskova'yı 3-0 yenerek Şampiyonlar Ligi'ne galibiyetle başladı. Sarı-kırmızılıların eski yıldızları Ribery, Sneijder ve Gomis, Cimbom'un muhteşem zaferi sonrası sarı-kırmızılılara tebrik mesajı gönderdi.
Şampiyonlar Ligi'ne 2 sezon aranın ardından Lokomotiv Moskova karşısında sansasyonel bir galibiyetle geri dönen Cimbom'un zaferi yurt dışında da ses getirdi. Galatasaray'da forma giyen dünyaca ünlü isimler, sarı-kırmızılıların Devler Ligi'ndeki parlak zaferinin ardından sarı-kırmızılıların sevincini paylaştı.
RIBERY: BRAVO CİMBOM
Galatasaray'lı taraftarların unutamadığı isimlerden olan Frank Ribery, Lokomotiv Moskova maçı sonrası taraftarların Cimbom'un paylaştı.
Ribery twitter hesabından Galatasaray'ı kutlarken, "Bravo Cimbom. Şampiyonlar Ligi'ne hoş geldin." ifadelerini kullandı.
SNEİJDER: "GALATASARAY VE TARAFTARLAR ADINA MUTLUYUM"
Sneijder, sarı kırmızılı takımın Şampiyonlar Ligi'nde Lokomotiv Moskova karşısında aldığı 3-0'lık galibiyeti yayıncı kuruluşa değerlendirdi.
Galatasaray taraftarlarının bu anı beklediğini, çünkü uzun zamandır Şampiyonlar Ligi'nde olmadıklarına değinen Sneijder, sarı kırmızılı takımın Devler Ligi'ne iyi bir başlangıç yaptığını söyledi ve Galatasaray adına mutlu olduğunu vurguladı.
Galatasaray taraftarı bunu bekliyordu. Uzun zamandır Şampiyonlar Ligi'nde oynamıyorlardı çünkü. Güzel bir oyun oldu ama kolay bir maç olmadı. İlk yarıda Lokomotiv Moskova'nın ciddi atakları vardı. Ancak Galatasaray takımı ve taraftarları için Şampiyonlar Ligi'nin ilk maçında aldıkları galibiyetten dolayı mutluyum.
GOMİS: TEBRİKLER ÇOCUKLAR
Galatasaray'ın geçen sezon şampiyonluğunda attığı 29 golle başrol oynayan Gomis de Galatasaray'ı unutmadı.
Sosyal medyadan takım arkadaşlarını kutlayan Gomis, "Şampiyonlar Ligi'ne kazanarak geri dönüş! Tebrikler çocuklar!" ifadelerini kullandı.
- 19.9.2018 11:10
- Güncelleme: 19.9.2018 11:43
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Dinamo Zagreb - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? | UEFA Avrupa Ligi
Toplam 2
Yorum
AKIL HANGİ KANALDA OLDUĞU NERDE YAZIYOR?
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Beşiktaş, Şenol Güneş'le Avrupa'da skorer
Toplam 5
Yorum
eray çok korkak kadro kuruluyor derbi maçında göreceğiz eksiklikleri elinde love var larin ısrarı neden neden oyuncular küstürülüyor
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Beşiktaş, Şenol Güneş'le Avrupa'da skorer
Toplam 5
Yorum
umut medel iyi oyuncu ama hem ligi hem avrupayı nereye kadar kaldırsın takım atiba pektemek dorukhan güven ne zaman forma giyecek
Ribery, Gomis ve Sneijder'den Galatasaray paylaşımı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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