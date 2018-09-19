Şampiyonlar Ligi'ne 2 sezon aranın ardından Lokomotiv Moskova karşısında sansasyonel bir galibiyetle geri dönen Cimbom'un zaferi yurt dışında da ses getirdi. Galatasaray'da forma giyen dünyaca ünlü isimler, sarı-kırmızılıların Devler Ligi'ndeki parlak zaferinin ardından sarı-kırmızılıların sevincini paylaştı.

RIBERY: BRAVO CİMBOM

Galatasaray'lı taraftarların unutamadığı isimlerden olan Frank Ribery, Lokomotiv Moskova maçı sonrası taraftarların Cimbom'un paylaştı.

Ribery twitter hesabından Galatasaray'ı kutlarken, "Bravo Cimbom. Şampiyonlar Ligi'ne hoş geldin." ifadelerini kullandı.





SNEİJDER: "GALATASARAY VE TARAFTARLAR ADINA MUTLUYUM"

Sneijder, sarı kırmızılı takımın Şampiyonlar Ligi'nde Lokomotiv Moskova karşısında aldığı 3-0'lık galibiyeti yayıncı kuruluşa değerlendirdi.

Galatasaray taraftarlarının bu anı beklediğini, çünkü uzun zamandır Şampiyonlar Ligi'nde olmadıklarına değinen Sneijder, sarı kırmızılı takımın Devler Ligi'ne iyi bir başlangıç yaptığını söyledi ve Galatasaray adına mutlu olduğunu vurguladı.





Galatasaray taraftarı bunu bekliyordu. Uzun zamandır Şampiyonlar Ligi'nde oynamıyorlardı çünkü. Güzel bir oyun oldu ama kolay bir maç olmadı. İlk yarıda Lokomotiv Moskova'nın ciddi atakları vardı. Ancak Galatasaray takımı ve taraftarları için Şampiyonlar Ligi'nin ilk maçında aldıkları galibiyetten dolayı mutluyum.





GOMİS: TEBRİKLER ÇOCUKLAR

Galatasaray'ın geçen sezon şampiyonluğunda attığı 29 golle başrol oynayan Gomis de Galatasaray'ı unutmadı.

Sosyal medyadan takım arkadaşlarını kutlayan Gomis, "Şampiyonlar Ligi'ne kazanarak geri dönüş! Tebrikler çocuklar!" ifadelerini kullandı.



