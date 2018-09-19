Bu sezon 1 TFF Süper Kupa, 5 Spor Toto Süper Lig ve 1 UEFA Şampiyonlar Ligi maçına çıkan Galatasaray'da Rodrigues-Eren ikilisi, takımın skor yükünü çeken isimler oldu.

Sarı-kırmızılı ekip, bu sezon resmi maçlarda rakip fileleri 18 kez havalandırdı. Bu karşılaşmalarda Garry Rodrigues 3, Eren Derdiyok ise 5 golle takımlarına katkıda bulundu. İki futbolcunun gol sayısı, toplam atılan gol sayısının yüzde 44,4'ünü oluşturdu.

Diğer gollerde ise biri rakip futbolcu olmak üzere 7 farklı ismin imzası yer aldı.

Şampiyonlar Ligi'ne iyi başladılar

Garry Rodrigues ile Eren Derdiyok, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne de iyi bir başlangıç yaptı.

Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en önemli organizasyonunda Türkiye'yi temsil eden tek takım olan Galatasaray, D Grubu'ndaki ilk maçında Rusya temsilcisi Lokomotiv Moskova'yı ağırladı.

Mücadelede etkili bir performans gösteren Garry Rodrigues, maçtaki gol perdesini açtı. Eren Derdiyok ise serbest vuruştan bulduğu golle farkı açan ve takımını rahatlatan isim oldu.

Galatasaray, müsabakayı Selçuk İnan'ın son dakikalarda attığı penaltı golüyle 3-0 kazandı.

En golcü Eren Derdiyok

Sezona iyi bir başlangıç yapan Eren Derdiyok, resmi maçlarda attığı 5 golle takımının en skorer oyuncusu konumunda.

Akhisarspor ile oynanan TFF Süper Kupa müsabakasında takımın tek golünü kaydeden Eren, Spor Toto Süper Lig'deki 5 karşılaşmada 3 kez fileleri havalandırdı. Eren, Rusya temsilcisi Lokomotiv Moskova ile oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu ilk maçında da 1 gol atarak takımının galibiyetine önemli katkıda bulundu.

Eren Derdiyok'u 5 resmi maçta 3 gol atan Garry Rodrigues izledi.

Sarı-kırmızılı ekipte Emre Akbaba, Serdar Aziz ve Henry Onyekuru ikişer, Sinan Gümüş, Selçuk İnan ve Fernando Reges birer gol kaydetti. Galatasaray'ın 1 golü ise MKE Ankaragücü müsabakasında rakip futbolcu Bakary Kone tarafından kendi kalesine atıldı.



En golcü Süper Lig takımı

Galatasaray, bu sezon Spor Toto Süper Lig takımları arasındaki en golcü ekip olarak dikkati çekti.

Bu sezon 7 resmi maçta rakip fileleri 18 kez havalandıran sarı-kırmızılılar, karşılaşma başına 2,57 gol ortalaması yakaladı.

Galatasaray'ı 7 resmi müsabakada 11 gol atarak 2,18 ortalaması bulunan Medipol Başakşehir takip etti. Süper Lig temsilcileri arasında en golcü 3. ekip ise 5 resmi mücadelede 9 gol bulan ve maç başına 1,8'lik ortalama tutturan Trabzonspor oldu.

Bu sezon 11 resmi maç yapan Beşiktaş, attığı 24 golle 1,57 ortalama tuttururken, 7 resmi müsabakada 6 kez gol sevinci yaşayan Fenerbahçe'nin ortalaması ise 0,85 olarak gerçekleşti.