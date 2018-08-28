Altıpatlar Galatasaray! Galatasaray 6-0 Alanyaspor maç sonucu

Spor Toto Süper Lig üçüncü hafta mücadelesinde Galatasaray kendi sahasında Aytemiz Alanyaspor'u 6-0 mağlup etti. Sarı kırmızılı takıma galibiyeti getiren golleri 37'nci dakikada Fernando, 49'uncu dakikada Sinan, 53'üncü dakikada Eren, 56'ncı ve 84'üncü dakikalarda Emre ile 82'nci dakikada Onyekuru kaydetti. Bu sonuçla Galatasaray puanını 9'a yükselterek kayıpsız yoluna devam etti. Aytemiz Alanyaspor ise ligdeki üçüncü maçında da puan alamadı.



GALATASARAY - ALANYASPOR MAÇININ ÖZETİ (İLK YARIDAN DAKİKALAR)

16'ncı dakikada Onyekuru orta sahada kaptığı topla hızla ceza sahasına doğru ilerledi. Yıldız oyuncunun ceza sahasına girmeden yaptığı vuruş kaleci Haydar'da kaldı. Bu pozisyonun devamındaki Aytemiz Alanyaspor atağında Djalma'nın pasıyla ceza sahası içerisinde buluşan Bobo'nun yerden vuruşunu Muslera kurtardı.



20'nci dakikada Nagatomo sol kanattan ceza sahası içerisine girdi ve pasını Onyekuru'ya aktardı. Onyekuru meşin yuvarlağı ıskaladı.



37'nci dakikada Emre'nin sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda arka direkte Sinan kafayla topu altı pasa indirdi. Yaşanan karambol sonrasında Eren'in müdahale ettiği topa dokunan Fernando meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.



40'ıncı dakikada Galatasaray, Sinan ile hızlı çıktı. Sinan topu bir süre sürdükten sonra pasını Nagatomo'ya aktardı. Nagatomo ofsayta yakalandı.



İlk yarı Galatasaray'ın 1-0'lık üstünlüğü ile noktalandı.









49'uncu dakikada Belhanda'nın pasında ceza sahası dışında topla buluşan Sinan'ın vuruşunda Tzavellas'tan seken top ağlarla buluştu: 2-0.



53'üncü dakikada Belhanda'nın ara pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Sinan'ın asistinde Eren meşin yuvarlağı boş ağlara yolladı: 3-0.



56'ncı dakikada ceza sahasının sol bölümünde topla buluşan Emre, topu sağ ayağına çekerek vuruşunu yaptı ve topu filelere gönderdi: 4-0. Yeni formasıyla ilk golünü eski takımına karşı atan Emre Akbaba, attığı golün ardından ellerini havaya kaldırdı ve gole sevinmedi.



67'nci dakikada Sinan, Aytemiz Alanyaspor ceza sahasında yerde kaldı. Maçın hakemi Meler penaltı noktasını gösterdi. Daha sonra Video Yardımcı Hakem (VAR) Sistemi'ne başvuran Meler, penaltı kararını değiştirdi ve topu Aytemiz Alanyaspor'a verdi.



82'nci dakikada Emre sol kanattan ceza sahası içerisinde girdi ve şutunu çekti, top Haydar'dan sekti. Seken topa Muğdat dokundu, meşin yuvarlak bu kez direkten döndü. Direkten dönen topa vuran Onyekuru, topu filelere gönderdi: 5-0.



84'üncü dakikada Yunus sol kanattan topu sürdü ve içeri yerden sert bir orta yaptı. Emre topa kayarak dokundu ve bir kez daha fileleri sarstı: 6-0.



Mücadele Galatasaray'ın 6-0'lık üstünlüğü ile son buldu.



Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında Aytemiz Alanyaspor'u konuk eden Galatasaray, geçen haftaki maça göre ilk 11'de tek değişiklik yaptı.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, geçen hafta Göztepe'yi 1-0 yendikleri karşılaşmanın ilk 11'inde görev alan Ryan Donk'u yedeğe çekerken, Aytemiz Alanyaspor karşısında bu futbolcunun yerine yeni transfer Emre Akbaba'yı oynattı.

Sarı-kırmızılı takım, müsabakaya Fernando Muslera, Mariano Filho, Maicon Roque, Ahmet Çalık, Yuto Nagatomo, Fernando Reges, Emre Akbaba, Sinan Gümüş, Younes Belhanda, Henry Onyekuru ve Eren Derdiyok 11'i ile çıktı.

- EMRE AKBABA İLK 11'DE

Galatasaray'ın yeni transferi Emre Akbaba, sarı-kırmızılı formayla ilk kez bir maçta ilk 11'de başladı.

Geçen haftaki Göztepe maçında oyuna sonradan dahil olan Emre Akbaba, eski takımı Aytemiz Alanyaspor ile yapılan müsabakada ilk 11'de forma giydi.

- FEGHOULİ YİNE YEDEK

Galatasaray'ın Cezayirli futbolcusu Sofiane Feghouli, Aytemiz Alanyaspor maçında da yedek kulübesinde oturdu.

Teknik direktör Fatih Terim, ligde MKE Ankaragücü ve Göztepe müsabakalarının ardından Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasında da Feghouli'ye ilk 11'de şans vermedi.

- RODRİGUES KADRODA YOK, SERDAR YEDEK

Galatasaray'da sakatlığı nedeniyle geçen haftaki Göztepe maçında forma giymeyen Garry Rodrigues, Aytemiz Alanyaspor maçının kadrosunda da yer almadı.

Sağ uyluk arka adalesindeki sakatlık nedeniyle hafta içinde tedavisine devam edilen Rodrigues, müsabakanın 21 kişilik kadrosunda bulunmadı.

Sakatlığı dolayısıyla Göztepe maçında oynayamayan Serdar Aziz ise Aytemiz Alanyaspor maçında yedekler arasında yer aldı.

- NDİAYE DE MAÇI İZLEDİ

Galatasaray'ın kiralık olarak renklerine katmak için görüşmelere başlandığını duyurduğu Badou Ndiaye de maçı izledi.

Bugün İstanbul'a gelen ve sağlık kontrolünden geçirilen Ndiaye, karşılaşmayı sarı-kırmızılı takımın yedek kulübesinin arkasındaki tribünden takip etti.

- AYTEMİZ ALANYASPOR'DA 3 EKSİK

Aytemiz Alanyaspor'da sakatlığı bulunan 2, cezası olan bir futbolcu maçta forma giyemedi.

Akdeniz temsilcisinde sakat olan Welinton ve Junior Fernandes ile kırmızı kart cezalısı Isaac Sackey maçta görev yapamadı.

Öte yandan seremoni sırasında ses sisteminde yaşanan sorun nedeniyle İstiklal Marşı hoparlörlerden çalınamadı. Sarı-kırmızılı taraftarlar, yaşanan soruna rağmen coşkulu bir şekilde marşı okudu.

STAT: Türk Telekom



HAKEMLER: Halil Umut Meler, İbrahim Çağlar Uyarcan, Cevdet Kömürcüoğlu



GALATASARAY: Muslera - Mariano, Maicon, Ahmet, Nagatomo, Fernando (Dk. 86 Ozan), Emre, Belhanda, Onyekuru (Dk. 83 Yunus), Sinan (Dk. 73 Muğdat), Eren



AYTEMİZ ALANYASPOR: Haydar, Cenk, Barış, Tzavellas, N'Sakala, Maniatis, Taha, Efecan (Dk. 72 Augusto), Villafanez, Djalma (Dk. 59 Hasan), Bobo (Dk. 46 Mbilla)



GOLLER: Dk. 37 Fernando, Dk. 49 Sinan, Dk. 53 Eren, Dk. 56 - Dk. 84 Emre, Dk. 82 Onyekuru (Galatasaray)



SARI KART: Barış (Aytemiz Alanyaspor)