Forvet transferi için çalışmalarını sürdüren Galatasaray'la ilgili flaş bir iddia geldi... Ada basını, Fenerbahçe'nin kadrosuna kattığı Andre Ayew'in kardeşi Jordan Ayew'in Sarı-Kırmızılılar'dan teklif aldığını öne sürdü. Haberde, Galatasaray'ın Swansea formasını giyen Ganalı yıldızı kiralamak istediğini ve görüşmelerin sürdüğü de ifade edildi.



