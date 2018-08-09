Jordan Ayew Galatasaray yolunda
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    09 Ağustos 2018, Perşembe
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    yolunda

    <a href="/index/jordan-ayew?id=763921bc-0c7d-463a-ada9-e377da218385" class="" rel="tag">Jordan Ayew</a> <a href="/index/galatasaray?id=7f09f678-d15c-4176-9e83-4dac7890c57b" class="" rel="tag">Galatasaray</a> yolunda

    Ada basını, Sarı-Kırmızılılar’ın ’in kardeşi Jordan’ı istediğini yazdı.

    Forvet transferi için çalışmalarını sürdüren 'la ilgili flaş bir iddia geldi... Ada basını, 'nin kadrosuna kattığı 'in kardeşi 'in Sarı-Kırmızılılar'dan teklif aldığını öne sürdü. Haberde, 'ın Swansea formasını giyen Ganalı yıldızı kiralamak istediğini ve görüşmelerin sürdüğü de ifade edildi.

    1. 9.8.2018 08:57
    2. Güncelleme: 9.8.2018 08:58
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