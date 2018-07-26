Ağır abi Gervinho! – Fotomaç – 26 Temmuz 2018
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    26 Temmuz 2018, Perşembe
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    Ağır abi Gervinho!

    Ağır abi Gervinho!
    Son bir kaç gündür 'a geleceği konuşulan forvetler arasında Gervinho da yer alıyor. Taraftarların gözdesi olan Fildişili yıldız, 'a gelmek için Galatasaray'ı oldukça zorlayacak gibi duruyor. Zira Roma ile arasında yapılan görüşmelerde uçuk istekleriyle pes dedirtmişti. Gervinho, Fildişi Sahili'ne ulaşmak için sabit bir helikopter, özel bir plaj ve istediği zaman kullanılmak üzere jet talep etmişti. Bu yüzden de görüşmeler sona ermişti.
    1. 26.7.2018
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