Ağır abi Gervinho!
Son bir kaç gündür Galatasaray'a geleceği konuşulan forvetler arasında Gervinho da yer alıyor. Taraftarların gözdesi olan Fildişili yıldız, İstanbul'a gelmek için Galatasaray'ı oldukça zorlayacak gibi duruyor. Zira Roma ile El Cezire arasında yapılan görüşmelerde uçuk istekleriyle pes dedirtmişti. Gervinho, Fildişi Sahili'ne ulaşmak için sabit bir helikopter, özel bir plaj ve istediği zaman kullanılmak üzere jet talep etmişti. Bu yüzden de görüşmeler sona ermişti.
- 26.7.2018
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