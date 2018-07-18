Aslan’a bir genç yıldız daha: Trincao – Fotomaç – 18 Temmuz 2018
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    18 Temmuz 2018, Çarşamba
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    Aslan’a bir genç yıldız daha:

    Aslan’a bir genç yıldız daha: Trincao

    Fınlandıya'da devam eden U19 'nı takip eden , 'e 2 gol atan Portekiz'in sol açığı 'uyu izledi.

    Fınlandıya'da devam eden U19 'nı takip eden , 'e 2 gol atan Portekiz'in sol açığı 'uyu izledi. Genç oyuncu için olumlu rapor sunarken Terim de Bruma'ya benzetilen Trincao için temas kurulmasını istedi. Braga'nın B takımında forma giyen Trincao'nun bu durumdan çok memnun olduğu belirtildi.

    1. 18.7.2018
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