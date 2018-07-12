Gelecek G.Saray’da – Fotomaç – 12 Temmuz 2018
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    12 Temmuz 2018, Perşembe
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    Gelecek G.Saray’da

    Gelecek G.Saray’da

    ’yu alan G.Saray gençlere yaptığı yatırımla öne çıkıyor

    'yu alan gençleri seviyor. Cimbom, son 20 yılda sadece 4 sezonda 21 yaş altı oyuncu transferi yapmadı. , Burak Akdiş ve Milan Pecelj, Mehmet Yozgatlı ve Emrah Eren 'a genç yaşta gelen isimlerdi.

    2001 yılında Berkant alındı. 2002 yılında Sarr'ı kiralayan Cimbom, son 10 yıl içerisinde de genç oyuncu transferine en çok yatırım yapan takım olmuştu. Bruma, Telles, Caner, ve M. Topal gibi isimler de 20 yaşında edildi.

    1. 11.7.2018 23:11
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