Gelecek G.Saray’da

Onyekuru'yu alan Galatasaray gençleri seviyor. Cimbom, son 20 yılda sadece 4 sezonda 21 yaş altı oyuncu transferi yapmadı. Hasan Şaş, Burak Akdiş ve Milan Pecelj, Mehmet Yozgatlı ve Emrah Eren Galatasaray'a genç yaşta gelen isimlerdi.

2001 yılında Berkant alındı. 2002 yılında Sarr'ı kiralayan Cimbom, son 10 yıl içerisinde de genç oyuncu transferine en çok yatırım yapan takım olmuştu. Bruma, Telles, Caner, Sinan Gümüş ve M. Topal gibi isimler de 20 yaşında transfer edildi.