Gelecek G.Saray’da
Onyekuru’yu alan G.Saray gençlere yaptığı yatırımla öne çıkıyor
Onyekuru'yu alan Galatasaray gençleri seviyor. Cimbom, son 20 yılda sadece 4 sezonda 21 yaş altı oyuncu transferi yapmadı. Hasan Şaş, Burak Akdiş ve Milan Pecelj, Mehmet Yozgatlı ve Emrah Eren Galatasaray'a genç yaşta gelen isimlerdi.
2001 yılında Berkant alındı. 2002 yılında Sarr'ı kiralayan Cimbom, son 10 yıl içerisinde de genç oyuncu transferine en çok yatırım yapan takım olmuştu. Bruma, Telles, Caner, Sinan Gümüş ve M. Topal gibi isimler de 20 yaşında transfer edildi.
- 11.7.2018 23:11
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Fransa Hırvatistan final maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Toplam 1
Yorum
YAW HE OKAN cüneyt çakır ingiltereyi tutuyordu resmen maçı tersten izlemişsin galiba :)
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Çağlar için bize teklif gelmedi
Toplam 1
Yorum
qwerz satisdan paymi? kovayi kim alir ki sizde pay alasiniz 10 maca 37 gol
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Gelecek G.Saray’da
Toplam 1
Yorum
austin 1 sezonu kuratracağız die evertona futbolcu yetiştireceğine şu botheim vs gibi oyuncuları bulup geleceğe yatırımı bin kere tercih ederim
Gelecek G.Saray’da haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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