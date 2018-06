DONK

Parayı akıllı yönetirsen borcu da aşağıya çekersin. G.Saray'ın borç alacak farkına bakınca 1.1 milyar lira borcu olduğu söyleniyor. Banka borçları ile faktoring kurumlarından alınan paralara ödenen faizler çok yüksek. Bu borç hastalığının çözümü faizli paraların bir an önce ödenecek bir yapıya kavuşmasıyla gerçekleşir. Düşünün G.Saray TFF 'den, şampiyonluk primi, puan girdileri, ayakbastı parası olarak 45 milyon euro aldı. Ayrıca yeni dönemde G.Saray'ın cebine 170 milyon lira yayın geliri girecek. Şampiyonlar Ligi'nden de 165 milyon TL alacak. Diğer girdilerle birlikte 800 milyon TL'lik bir bütçe oluşacak. Cengiz ve yönetimi, şampiyonluğun getirdiği bereketin kıymetini bilmeli ve borçları aşağıya çekmek istiyorlarsa paranın nasıl kullanılacağını doğru planlamalı... Gomis giderse iki, kalırsa bir golcü şart. Muslera'nın güçlü bir yedek kaleciye ihtiyacı var. Defanstan bir Popescu ve Ujfalusi gibi ayağını iyi kullanan oyunu geriden kuran, top tekniği yüksek bir stoper alınmalı. Bütçe yeterse Fernando 'nun yanına orta alanda oyunu kuracak ve yönetecek Emre Akbaba gibi bir futbolcu düşünülmeli...Donk gösterdiği müthiş performans ile sözleşme yenilemeyi hak ediyor. G.Saray dışardan kafalarda soru işareti bırakabilecek bir oyuncu transfer edeceğine tanıdığı, bildiği ve formda olduğu zaman nasıl oynadığını gördüğü Donk'la kadroyu geniş tutmak adına masaya oturmalı. Sinan Gümüş için başarı basamaklarını tırmanmak ancak Fatih Terim ile gerçekleşir. Çünkü Terim geldiği ilk günden itibaren Sinan'a "Prens" muamelesi yaptı. Sinan da Konya ve Alanya maçlarında attığı gollerle hem Terim'in güvenini boşa çıkarmadı hem de G.Saray'ın şampiyonluğuna skor olarak katkı sağladı. Sinan'ın yeni sezona Terim ile başlamasını bir şans olarak görüyorum. Çünkü Sinan hem çok yetenekli hem hızlı hem de mükemmel bir sol ayağa sahip... Yönetim, Sinan'ın sözleşmesini uzatmalı hatta ücretinde de iyileştirme yapmalı. Yasin'le eğer yüksek bir ücret istemeyecekse devam edilebilir.G.Saray'da 29 gol atarak krallık koltuğuna oturan Gomis 'i taraftar müthiş seviyor. Sezon başı Gomis , G.Saray'a gelirken dönemin başkanı Dursun Özbek 'le 2+1 sözleşme imzalamıştı. Fransız golcünün alacağı ücret ile bonuslar sözleşmeye yazıldı. Çin kulüpleri dünyanın her yerinde bol gol atan oyunculara kancayı takıyor ve yüksek ücret öneriyor. Gomis , Çinlilerin kendisine teklif ettiği yüksek ücreti koz olarak kullanıp G.Saray'dan zam istiyor. Bence her oyuncu değerini bulduğunda satılabilir. G.Saray yönetimi, 33 yaşındaki Gomis 'i karşısına alıp, "Seni isteyen kulüpler gelip bizimle masaya otursunlar" demelidir. Gomis 'in istediği ücret yaşı itibarıyla yüksek... Eğer bir Çin kulübü Gomis için G.Saray'a "10 milyon euro verelim" diyorsa yönetim de "Hayır" dememelidir.