Gri hafta sonu çılgınlığı!
Sarı Cuma’dan (Yellow Friday) 5 milyon TL kazanan Galatasaray, Gri hafta sonundan (Grey Weekend) 21 milyon TL hedefliyor. Kampanyaya yoğun ilgi var
Cimbom'da bir yandan 21. şampiyonluk coşkusu yaşanırken, diğer yandan sarı-kırmızılı yönetim de taraftarın bu heyecanını GS Store'lara yönlendirmeye çalışıyor. Başkan Mustafa Cengiz'in Ocak ayında sarı pusulayla kazandığı seçimin ardından Sarı Cuma (Yellow Friday) kampanyasıyla 1 günde 5 milyon TL'lik gelir elde eden Galatasaray, şimdi 'Gri hafta sonu' (Grey Weekend) ile rakamı katlamayı hesaplıyor. Mustafa Cengiz'in bu kez gri pusula ile bir seçim daha kazanması üzerine Gri hafta sonu kampanyasıyla cuma, cumartesi ve pazar günlerini kapsayan yeni bir organizasyon hazırlanmıştı. Sarı-kırmızılı taraftarlar, "Başkan Mustafa Cengiz en zorlu zamanlarda sorumluluktan kaçmadı ve elini taşın altına koydu. Sıra bizde" diyerek kampanyaya büyük destek veriyor. Sarı-kırmızılı yönetim 3 gün sürecek büyük organizasyondan 21 milyon TL'lik gelir bekliyor.
ÖZÜDOĞRU: HEP BİRLİKTE
Sarı-kırmızılı kulübün yöneticisi Özgür Savaş Özüdoğru, Gri hafta sonu kampanyasına destek verdi. Özüdoğru "Haydi hep birlikte, GS Store'lara" çağrısı ile taraftara davette bulundu. Özüdoğru kampanyaya ilgi gösteren öğrencilere forma ve çeşitli hediyeler aldı. Özüdoğru, "Daha önce Yellow Friday (Sarı Cuma) kampanyasında camianın nasıl kenetlendiğini tüm dünyaya göstermiştik. Şimdi sıra Gri hafta sonunda. Tüm zorlukları birlikte aşacağız" ifadelerini kullandı.
- 2.6.2018
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Galatasaray'a 45 milyon Euro kısıtlaması
Toplam 1
Yorum
z345 İçerden olmazsa dışarıdan takozlamalar başlar.
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Yedi bela İnter
Toplam 2
Yorum
metinn denayer 2 nagatomo yarim sezon kiralanmislar ve adamlari su kadara aliriz diye bi madde koyduramiyanlarin transefer etme niyetidecok gulunc
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Galatasaray'dan Emre Mor'a yakın markaj
Toplam 5
Yorum
metinn elimzide rodriguez var diger tarafa da alinacak adamlar belli 14 mEuro verecek degiliz gecelimmmmmm
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