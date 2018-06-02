Gri hafta sonu çılgınlığı! – Fotomaç – 02 Haziran 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    03 Haziran 2018, Pazar
    CANLI ENGLISH

    hafta sonu çılgınlığı!

    <a href="/index/gri?id=d24b2f76-26df-4ec8-9895-7eea07ff343d" class="" rel="tag">Gri</a> hafta sonu çılgınlığı!

    ’dan () 5 milyon TL kazanan , hafta sonundan () 21 milyon TL hedefliyor. Kampanyaya yoğun ilgi var

    Cimbom'da bir yandan 21. şampiyonluk coşkusu yaşanırken, diğer yandan sarı-kırmızılı yönetim de taraftarın bu heyecanını 'lara yönlendirmeye çalışıyor. Başkan 'in Ocak ayında sarı pusulayla kazandığı seçimin ardından () kampanyasıyla 1 günde 5 milyon TL'lik gelir elde eden , şimdi ' hafta sonu' () ile rakamı katlamayı hesaplıyor. 'in bu kez pusula ile bir seçim daha kazanması üzerine Gri hafta sonu kampanyasıyla cuma, cumartesi ve pazar günlerini kapsayan yeni bir organizasyon hazırlanmıştı. Sarı-kırmızılı taraftarlar, "Başkan Mustafa Cengiz en zorlu zamanlarda sorumluluktan kaçmadı ve elini taşın altına koydu. Sıra bizde" diyerek kampanyaya büyük destek veriyor. Sarı-kırmızılı yönetim 3 gün sürecek büyük organizasyondan 21 milyon TL'lik gelir bekliyor.

    ÖZÜDOĞRU: HEP BİRLİKTE
    Sarı-kırmızılı kulübün yöneticisi Özgür Savaş Özüdoğru, Gri hafta sonu kampanyasına destek verdi. Özüdoğru "Haydi hep birlikte, 'lara" çağrısı ile taraftara davette bulundu. Özüdoğru kampanyaya ilgi gösteren öğrencilere forma ve çeşitli hediyeler aldı. Özüdoğru, "Daha önce () kampanyasında camianın nasıl kenetlendiğini tüm dünyaya göstermiştik. Şimdi sıra Gri hafta sonunda. Tüm zorlukları birlikte aşacağız" ifadelerini kullandı.

    1. 2.6.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    hafta sonu çılgınlığı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN