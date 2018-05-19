Fatih Terim'den Göztepe maçı öncesi açıklama – Fotomaç – 19 Mayıs 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    21 Mayıs 2018, Pazartesi
    CANLI ENGLISH

    'den maçı öncesi açıklama

    Fatih Terim'den Göztepe maçı öncesi açıklama

    Galatasaray , 'in 34. haftasına 'yle oynayacakları zorlu mücadele öncesi yayıncı kuruluşa konuştu.

    zorlu maçı öncesi şu açıklamaları yaptı:

    "Söyleyeceklerim açık. Oyuncuların da ne söyleyeceği ortada. Bugün inşallah büyük bir camianın isteği olan şampiyonluğu alıp taraftarlarımıza hediye edeceğiz. Oyuncularımın da istediği bu. Futbolcularıma güveniyorum. İnşallah mutlu sona ulaşırız."
    1. 19.5.2018 18:34
    2. Güncelleme: 19.5.2018 19:54
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Fatih Terim'den Göztepe maçı öncesi açıklama haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN