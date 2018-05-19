Fatih Terim'den Göztepe maçı öncesi açıklama
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Süper Lig'in 34. haftasına Göztepe'yle oynayacakları zorlu mücadele öncesi yayıncı kuruluşa konuştu.
Fatih Terim zorlu Göztepe maçı öncesi şu açıklamaları yaptı:
"Söyleyeceklerim açık. Oyuncuların da ne söyleyeceği ortada. Bugün inşallah büyük bir camianın isteği olan şampiyonluğu alıp taraftarlarımıza hediye edeceğiz. Oyuncularımın da istediği bu. Futbolcularıma güveniyorum. İnşallah mutlu sona ulaşırız."
"Söyleyeceklerim açık. Oyuncuların da ne söyleyeceği ortada. Bugün inşallah büyük bir camianın isteği olan şampiyonluğu alıp taraftarlarımıza hediye edeceğiz. Oyuncularımın da istediği bu. Futbolcularıma güveniyorum. İnşallah mutlu sona ulaşırız."
- 19.5.2018 18:34
- Güncelleme: 19.5.2018 19:54
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Aykut Kocaman istifasını sunuyor
Toplam 2
Yorum
OLACAĞI BU; SENEYE VOLKAN VE AYKUT KALIRSA..TARAFTAR MAÇLARA HİÇ GELMEZ..VAZİYET DEĞİŞMEZ.
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Aykut Kocaman istifasını sunuyor
Toplam 2
Yorum
millet inşallah gidersin tüm taraftar da fb de kurtulur.yeter.gitmezsen takımı bırakacağız
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Olcay Şahan: “Önümüzdeki sezon hak ettiğimiz başarılara koşacağız”
Toplam 1
Yorum
zz61 inşallah sensiz koşacağız..
Fatih Terim'den Göztepe maçı öncesi açıklama haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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