Aile saadeti – Fotomaç – 04 Mayıs 2018
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HEPSİ
    04 Mayıs 2018, Cuma
    OYUN ENGLISH

    Aile saadeti

    Aile saadeti
    antrenmanını 'in kızı Çetin, damadı ve torunu Yaman Çetin de takip etti. Terim, antrenmandan önce torunu ile saha içinde bir süre oynadı. Bu anlarda keyifli anlar yaşandı.


    1. 4.5.2018
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