Galatasaray, Ali Palabıyık’ın yönettiği maçları kazanıyor – Fotomaç – 03 Mayıs 2018
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    03 Mayıs 2018, Perşembe
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    , ’ın yönettiği maçları kazanıyor

    <a href="/index/galatasaray?id=7f09f678-d15c-4176-9e83-4dac7890c57b" class="" rel="tag">Galatasaray</a>, <a href="/index/ali-palabiyik?id=d15240d8-0934-4a99-9005-6679563ef442" class="" rel="tag">Ali Palabıyık</a>’ın yönettiği maçları kazanıyor

    ’de bu hafta oynanacak Akhisarspor - maçını yönetecek. Palabıyık, sarı-kırmızılıların bugüne kadar 15 maçında düdük çaldı. , bu maçlarda 7 kez galip gelirken, 5 kez de mağlup oldu.

    , Spor Toto 'in 32. haftasında 6 Mayıs Pazar günü deplasmanda saat 19.00'da Akhisarspor ile karşı karşıya gelecek. Merkez Hakem Kurulu'nun açıklamasına göre bu müsabakayı yönetecek. Palabıyık'ın yardımcılıklarını Kerem Ersoy ve Serkan Olguncan yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Mustafa Öğretmenoğlu olacak.

    , kariyerinde 15 kez mücadelelerinde düdük çaldı. Sarı-kırmızılılar, söz konusu maçlarda 7 kez galip gelirken, 3 kez berabere kaldı. 5 mücadeleyi ise rakip takımlar kazandı. Palabıyık, Galatasaraylı futbolculara toplamda 41 sarı ve 4 kırmızı kart gösterdi.

    Palabıyık, Galatasaray'ın bu sezon 3 karşılaşmasını yönetti. Bu maçlarda sarı-kırmızılılar, Stadyumu'nda 'u 3-0 mağlup ederken, 'e deplasmanda 5-1, 'a ise yine deplasmanda 2-1'lik skorla yenildi.
    1. 3.5.2018 14:52
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