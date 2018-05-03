Galatasaray, Ali Palabıyık’ın yönettiği maçları kazanıyor
Süper Lig’de bu hafta oynanacak Akhisarspor - Galatasaray maçını Ali Palabıyık yönetecek. Palabıyık, sarı-kırmızılıların bugüne kadar 15 maçında düdük çaldı. Galatasaray, bu maçlarda 7 kez galip gelirken, 5 kez de mağlup oldu.
Ali Palabıyık, kariyerinde 15 kez Galatasaray mücadelelerinde düdük çaldı. Sarı-kırmızılılar, söz konusu maçlarda 7 kez galip gelirken, 3 kez berabere kaldı. 5 mücadeleyi ise rakip takımlar kazandı. Palabıyık, Galatasaraylı futbolculara toplamda 41 sarı ve 4 kırmızı kart gösterdi.
Palabıyık, Galatasaray'ın bu sezon 3 karşılaşmasını yönetti. Bu maçlarda sarı-kırmızılılar, Türk Telekom Stadyumu'nda Sivasspor'u 3-0 mağlup ederken, Başakşehir'e deplasmanda 5-1, Yeni Malatyaspor'a ise yine deplasmanda 2-1'lik skorla yenildi.
- 3.5.2018 14:52
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