Elmander o kareyi anlattı! 'Kafamın yarılması...'
Galatasaray'ın çok sevilen eski oyuncularından Johan Elmander, Beşiktaş derbisi nedeniyle geldiği İstanbul'da beIN Sports Haber'e özel bir röportaj verdi.
- 1.5.2018 11:54
- Güncelleme: 1.5.2018 11:59
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Trabzonspor taraftarlarının Şenol Güneş aşkı!
Toplam 2
Yorum
erol hoca doğru trabzona yakısır.tolga da trabzona yakısır.bir bjk taraftarı olarak samimi görüsüm.
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Basel’den Eren Derdiyok’a kanca
Toplam 2
Yorum
hagi10 satın bunu yerine umut bozoku alın
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Yenilginin sorumlusu Şenol Güneş mi?
Toplam 1
Yorum
Ankaralı Böyle korkak ve beceriksiz bir düzenle oynatan herhalde Şenol hocaydı. Yenilginin baş sorumlusu kendisidir. Ben değilim
Elmander o kareyi anlattı! 'Kafamın yarılması...' haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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