Elmander kanlar içinde kaldığı o kareyi anlattı
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    01 Mayıs 2018, Salı
    OYUN ENGLISH

    Elmander o kareyi anlattı! 'Kafamın yarılması...'

    Elmander o kareyi anlattı! 'Kafamın yarılması...'

    Galatasaray'ın çok sevilen eski oyuncularından Johan Elmander, Beşiktaş derbisi nedeniyle geldiği İstanbul'da beIN Sports Haber'e özel bir röportaj verdi.

    1. 1.5.2018 11:54
    2. Güncelleme: 1.5.2018 11:59
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Elmander o kareyi anlattı! 'Kafamın yarılması...' haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN