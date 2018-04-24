Galatasaray-Beşiktaş derbisinin biletleri yarın satışa çıkacak
Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında 29 Nisan Pazar günü Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanacak derbi maçın biletleri, yarın satışa sunulacak.
Galatasaray Kulübünden yapılan açıklamada, Türk Telekom Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmanın biletlerinin yarın GS Bonus Kart ve GS Mobile sahipleri için satışa çıkarılacağı aktarıldı. Biletlerin genel satışının 26 Nisan Perşembe günü yapılacağı bildirildi.
Derbi maçın bilet fiyatları, 100 ile bin lira arasında değişiyor.
- 24.4.2018 11:47
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Beşiktaş'ta flaş gelişme! Maça çıkmayacaklar
Toplam 3
Yorum
klaus herkes filmin sonunu seyrediyor,kimse başından sonuna kadar seyretmek istemiyor.1.maç oynanırken tek.drktr.ve yedek oync.nerede olmakzorunda
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TFF'de karar günü
Toplam 4
Yorum
emsal emsal karar maçın tekrar oynanması gerektıgını hukmedıyor. ama sahayı terkettiği için Beşiktaş 3-0 hükmen yenık sayılabılırç
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Fenerbahçe'nin Antalyaspor maçında bir golü verilmedi!
Toplam 1
Yorum
cormet bu gol sayılmadıya olurya haydi puanlar eşit averajda eşit bu sayılmayan golün vebali kimde olacak
Galatasaray-Beşiktaş derbisinin biletleri yarın satışa çıkacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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