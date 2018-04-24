Galatasaray-Beşiktaş derbisinin biletleri yarın satışa çıkacak – Fotomaç – 24 Nisan 2018
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    24 Nisan 2018, Salı
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    - derbisinin biletleri yarın satışa çıkacak

    Galatasaray-Beşiktaş derbisinin biletleri yarın satışa çıkacak

    Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında 29 Nisan Pazar günü ile arasında oynanacak derbi maçın biletleri, yarın satışa sunulacak.

    Kulübünden yapılan açıklamada, Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmanın biletlerinin yarın GS Bonus Kart ve GS Mobile sahipleri için satışa çıkarılacağı aktarıldı. Biletlerin genel satışının 26 Nisan Perşembe günü yapılacağı bildirildi.

    Derbi maçın bilet fiyatları, 100 ile bin lira arasında değişiyor.

    1. 24.4.2018 11:47
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