Galatasaray-Beşiktaş derbisinin biletleri yarın satışa çıkacak

Galatasaray Kulübünden yapılan açıklamada, Türk Telekom Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmanın biletlerinin yarın GS Bonus Kart ve GS Mobile sahipleri için satışa çıkarılacağı aktarıldı. Biletlerin genel satışının 26 Nisan Perşembe günü yapılacağı bildirildi.

Derbi maçın bilet fiyatları, 100 ile bin lira arasında değişiyor.