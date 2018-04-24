G.Saray'ın Corchia fiyaskosu direkten döndü
Galatasaray sezon başında yaptığı zorunlu transfer değişikliği ile büyük bir zarardan kurtuldu.
Sezon başında Lille forması giyen Sebastien Corchia'yı çok isteyen ancak Sevilla'ya kaptıran Galatasaray, İspanyol ekibinin Brezilyalı yıldızı Mariano'yu transfer etmişti.
Corchia, La Liga'da sadece 12 maça çıkarken, 1 asist yaparak büyük bir hayal kırıklığı yarattı. Ancak Sevilla'nın Galatasaray'a sattığı Mariano ise harika bir sezon geçiriyor.
Sambacı 25 maçta 2 gol atarken 6 asiste imzasını attı. (Milliyet)
- 24.4.2018 10:30
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Beşiktaş'ta flaş gelişme! Maça çıkmayacaklar
Toplam 1
Yorum
muhittin şu maç Fenerbahçe-Monaco şampiyonlar ligi maçı olsaydı mesela..ne ceza gelirdi sizce?maç tekrar mı edilirdi?fenerbahçeliler bunu düşünsün
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Pepe’de Gomis örneği
Toplam 2
Yorum
muhittin gomis olayıyla aynı şey..onu 1 maça düşürüyorsan bunu da düşüreceksin.
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Galatasaray'dan Sinan Gümüş'e 4 yıllık imza teklifi
Toplam 3
Yorum
GARİP SİNAN FORVETTE ÜÇ MAÇ UST USTE OYNASIN GOMİSLE BERABER BANKO OYNAR AMA BİZDE TAHMMÜL YOKİŞTE
G.Saray'ın Corchia fiyaskosu direkten döndü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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