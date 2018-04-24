G.Saray'ın Corchia fiyaskosu direkten döndü – Fotomaç – 24 Nisan 2018
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    24 Nisan 2018, Salı
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    G.Saray'ın Corchia fiyaskosu direkten döndü

    G.Saray'ın Corchia fiyaskosu direkten döndü

    sezon başında yaptığı zorunlu değişikliği ile büyük bir zarardan kurtuldu.

    Sezon başında Lille forması giyen Sebastien Corchia'yı çok isteyen ancak Sevilla'ya kaptıran Galatasaray, İspanyol ekibinin Brezilyalı yıldızı Mariano'yu transfer etmişti.

    Corchia, 'da sadece 12 maça çıkarken, 1 asist yaparak büyük bir hayal kırıklığı yarattı. Ancak Sevilla'nın Galatasaray'a sattığı Mariano ise harika bir sezon geçiriyor.

    Sambacı 25 maçta 2 gol atarken 6 asiste imzasını attı. (Milliyet)

    1. 24.4.2018 10:30
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