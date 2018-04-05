G.Saray'ı çıldırtan cevap! UEFA öncesi...

Galatasaray, UEFA ile önemli bir süreçte olduğu şu günlerde binbir türlü sorunla uğraşıyor. Son kriz ise takımla hiçbir resmi maça çıkmayan genç futbolcunun bugüne kadar kulüpten tam 4 milyon TL para alması...



İşte Galatasaray'daki o krizin perde arkası...