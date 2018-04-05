G.Saray'ı çıldırtan cevap! UEFA öncesi...
Galatasaray, UEFA ile önemli bir süreçte olduğu şu günlerde binbir türlü sorunla uğraşıyor. Son kriz ise takımla hiçbir resmi maça çıkmayan genç futbolcunun bugüne kadar kulüpten tam 4 milyon TL para alması...
İşte Galatasaray'daki o krizin perde arkası...
- 05 Nisan 2018, Perşembe
- Güncelleme: 09:58
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Bu oyun işi değiştirir
Toplam 2
Yorum
wolverine82 sizin hedefiniz olsa olsa 4 cülük olur başka bişey olmaz zaten kaç senedir bi büyüklüğünüz kalmadı averaj takımı sizi
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FIFA önünde şike nöbeti
Toplam 6
Yorum
TARAFTAR İNŞALLAH 1461 GİBİ SÜRÜNÜN BETER OLUN O KUPAYI AĞZZINIZA ALMAYIN ÇÜNKÜ FENERBAHÇE ONU KANIRTA KANIRTA ALDI BUNUDA BÖYLE BİLİN
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Pastore çıkarması! Pazarlıklar başlıyor...
Toplam 2
Yorum
wolverine82 gelmesini istediğim forvete aboubakar yada moussa dembele yada dany welbeck ,forvet arkası yusuf yazıcı,okay yokuşlu,orta saha pastore
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