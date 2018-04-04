G.Saray'ın Avrupa'da giydiği ilk forma! – Fotomaç – 04 Nisan 2018
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    04 Nisan 2018, Çarşamba
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    G.Saray'ın Avrupa'da giydiği ilk forma!

    G.Saray'ın Avrupa'da giydiği ilk forma!

    Galatasaray'ın 62 yıl önce Avrupa kupalarındaki ilk maçı olan Dinamo Bükreş karşılaşmasında giydiği ve bugün sadece iki tane kalan formalardan biri Ordu'da ortaya çıktı.

    1. 04 Nisan 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 10:00
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