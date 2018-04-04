G.Saray'ın Avrupa'da giydiği ilk forma!
Galatasaray'ın 62 yıl önce Avrupa kupalarındaki ilk maçı olan Dinamo Bükreş karşılaşmasında giydiği ve bugün sadece iki tane kalan formalardan biri Ordu'da ortaya çıktı.
- 04 Nisan 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 10:00
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Türkiye’de olmak gurur verici
Toplam 1
Yorum
fbcan gençleri böyle kaliteli efsaneleşmiş isimler ile buluşturmak güzel bir proje. Bu sistemi devam ettirmek altınordu için iyi bir yatırım.
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'Beşiktaş maçında tur atarız'
Toplam 3
Yorum
wolverine82 böyle açıklamalar yapmaya devam edin bakalım daha çok maç var lig bitimine sonunda gülen işallah Beşiktaş ım olucak
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Beşiktaş Quaresma'sız tat vermiyor
Toplam 1
Yorum
Kartalım Katılıyorum. Q7 yi çok arıyor gözlerim. O iyi olduğu zaman resmen takımın dinamosu. Takımı ateşliyor. Şuana kadar onsuz kanatlar çok zayıf.
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