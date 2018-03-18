Altın eldivenler

Günlerdir merakla beklenen bir dünya derbisi daha sona erdi. İki ezeli rakip Fenerbahçe ve Galatasaray'ı karşı karşıya getiren karşılaşma golsüz başladığı gibi sona ererken dünkü zorlu 90 dakika kalecilerin devleştiği mücadele olarak kayıtlara geçti.

Volkan Demirel ile Fernando Muslera kritik dakikalarda yaptıkları kurtarışlarla adeta birbirlerine nazire yaptı, 'büyük kaleci nasıl olunur'un örneğini verdi. İki takımın da açık futbolu tercih ettiği karşılaşmada iki tecrübeli file bekçisinin taraftarlarını rahatlatan birçok kurtarışı var ama öyle anlar var ki şapka çıkarılacak cinsten...

48'de Rodrigues, 60'da Nagatomo bu vuruşlardan... Ayrıca 90+4'te Tolga'nın Volkan'a takılan vuruşu var ki kalplerin durduğu an... Muslera da farklı değil tabii... 65'te Alper, 78'de Valbuena'yı sevindirmedi. 86'da ise Fernandao'nun ayağından söktü aldı topu... Ve derbiye damga vuran isimler oldular.