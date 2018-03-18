Altın eldivenler
Günlerdir merakla beklenen bir dünya derbisi daha sona erdi.
Günlerdir merakla beklenen bir dünya derbisi daha sona erdi. İki ezeli rakip Fenerbahçe ve Galatasaray'ı karşı karşıya getiren karşılaşma golsüz başladığı gibi sona ererken dünkü zorlu 90 dakika kalecilerin devleştiği mücadele olarak kayıtlara geçti.
Volkan Demirel ile Fernando Muslera kritik dakikalarda yaptıkları kurtarışlarla adeta birbirlerine nazire yaptı, 'büyük kaleci nasıl olunur'un örneğini verdi. İki takımın da açık futbolu tercih ettiği karşılaşmada iki tecrübeli file bekçisinin taraftarlarını rahatlatan birçok kurtarışı var ama öyle anlar var ki şapka çıkarılacak cinsten...
48'de Rodrigues, 60'da Nagatomo bu vuruşlardan... Ayrıca 90+4'te Tolga'nın Volkan'a takılan vuruşu var ki kalplerin durduğu an... Muslera da farklı değil tabii... 65'te Alper, 78'de Valbuena'yı sevindirmedi. 86'da ise Fernandao'nun ayağından söktü aldı topu... Ve derbiye damga vuran isimler oldular.
- 18 Mart 2018, Pazar
- Güncelleme: 02:12
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"Kadıköy'de hakemler F.Bahçe'yi tokatlayabiliyor"
Toplam 4
Yorum
CEBELLEZİ BJK FB BİR OFYSATTAN GOL RAKİBİN İKİ PENALTISI CEBELLEZİ. HER MAÇTA VERMİYORLAR İŞTE NAPARSIN.
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Çok sert hareket! G.Saray'ın yıldızı cezalı duruma düştü Trabzon'da yok!
Toplam 2
Yorum
arma evet çok sert hareket Mehmet Ekicinin yaptıkları cinayet olduğunda ona hakem değil hakim bakması lazım
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Aykut Kocaman'dan çok sert hakem tepkisi! "Utanıyorum"
Toplam 31
Yorum
ver penaltıyı ver üç penaltı 2 ofysattan gol abime.
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