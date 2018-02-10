Olay Belhanda iddiası! Bonservisi...
FIFA menajeri Ayhan Yeşilbaş, Dursun Özbek döneminde yapılan Younes Belhanda transferiyle ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı.
- 10 Şubat 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 10:26
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RVP’den süper gol
Toplam 1
Yorum
bjkli helal sana uçan hollandalı hala fenere gol atıyorsun :)
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Oyuna gelme Hocam
Toplam 1
Yorum
bjkli iki güzel adam (hocam şu ozzy inadından vazgeç lütfen:) )
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‘Önümüzde hiçbir risk yok’
Toplam 1
Yorum
BJKLİ bizde öyle görüyoruz bizim içinde hiçbir risk yok hadi bakalım
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