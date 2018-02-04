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    04 Şubat 2018, Pazar
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    ’a pençesi

    Aslan’a Kartal pençesi
    'nde evinde ağırladığı maçta ezeli rakibi 'a 81- 80'lik skorla boyun eğdi. Çekişmeli geçen mücadelede ilk çeyreği 24-17 önde tamamladı. İkinci periyot da karşılıklı sayılarla geçildi. Devreye 44-38'lik Beşiktaş üstünlüğüyle gidildi. 3. çeyrekte iyi savunma yapan farkı kapatıp öne geçti. Son çeyreğe 58-57 önde girse de son topu kullanamadı ve maçı 81-80 kaybetti. Beşiktaşlı oyuncular büyük sevinç yaşadı.
    1. 04 Şubat 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 22:39
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