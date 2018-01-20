CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    20 Ocak 2018, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    'a resmi teklif! 16 milyon Euro

    Galatasaray'a resmi teklif! 16 milyon Euro

    ekiplerinden , resmi bir teklif yaptı ve ’a tam 16 milyon Euro önerdi. Ama yönetim Ndiaye için 20 milyon Euro istedi

    Sezon başında Badou Ndiaye'yi Osmanlıspor'dan 7 milyon 500 bin Euro bonservisle aldığında özellikle kendi camiası tarafından eleştirilen yönetimi, Senegalli'den önemli bir gelir elde etmek üzere… Osmanlıspor'da forvet arkası oynamasına rağmen Galatasaray'da defansif bir görev yapan ve de başarılı olan Ndiaye için ekiplerinden , Galatasaray'a tam 16 milyon Euro önerdi. Sarıkırmızılı ekip ise devre arasında Ndiaye'ye alternatif bulmanın zor olduğunu vurgulayarak teklifin 20 milyon Euro'ya yükseltilmesini istedi. Stoke cephesi ise "Düşünelim" dedi. Transferin bu bedelle gerçekleşmesi durumunda sarı-kırmızılılar 12 milyon 500 bin Euro kâr edecek.

    EK ÖDEME VAR
    Bu sezon Galatasaray ile 16 resmi maça çıkan Ndiaye eğer takımda kalır ve 25 maça ulaşırsa Osmanlıspor'a 750 bin, 50 maça ulaşması halinde de toplamda 1 milyon 500 bin Euro ek ödeme yapılacak.

    1. 20 Ocak 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 02:15
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Galatasaray'a resmi teklif! 16 milyon Euro haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN