Sezon başında Badou Ndiaye'yi Osmanlıspor'dan 7 milyon 500 bin Euro bonservisle aldığında özellikle kendi camiası tarafından eleştirilen Galatasaray yönetimi, Senegalli'den önemli bir gelir elde etmek üzere… Osmanlıspor'da forvet arkası oynamasına rağmen Galatasaray'da defansif bir görev yapan ve de başarılı olan Ndiaye için Premier Lig ekiplerinden Stoke City, Galatasaray'a tam 16 milyon Euro önerdi. Sarıkırmızılı ekip ise devre arasında Ndiaye'ye alternatif bulmanın zor olduğunu vurgulayarak teklifin 20 milyon Euro'ya yükseltilmesini istedi. Stoke cephesi ise "Düşünelim" dedi. Transferin bu bedelle gerçekleşmesi durumunda sarı-kırmızılılar 12 milyon 500 bin Euro kâr edecek.





EK ÖDEME VAR

Bu sezon Galatasaray ile 16 resmi maça çıkan Ndiaye eğer takımda kalır ve 25 maça ulaşırsa Osmanlıspor'a 750 bin, 50 maça ulaşması halinde de toplamda 1 milyon 500 bin Euro ek ödeme yapılacak.



