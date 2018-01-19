Galatasaray'a resmi teklif! 16 milyon Euro
Premier Lig ekiplerinden Stoke City, resmi bir teklif yaptı ve Galatasaray’a tam 16 milyon Euro önerdi. Ama yönetim Ndiaye için 20 milyon Euro istedi
Sezon başında Badou Ndiaye'yi Osmanlıspor'dan 7 milyon 500 bin Euro bonservisle aldığında özellikle kendi camiası tarafından eleştirilen Galatasaray yönetimi, Senegalli'den önemli bir gelir elde etmek üzere… Osmanlıspor'da forvet arkası oynamasına rağmen Galatasaray'da defansif bir görev yapan ve de başarılı olan Ndiaye için Premier Lig ekiplerinden Stoke City, Galatasaray'a tam 16 milyon Euro önerdi. Sarıkırmızılı ekip ise devre arasında Ndiaye'ye alternatif bulmanın zor olduğunu vurgulayarak teklifin 20 milyon Euro'ya yükseltilmesini istedi. Stoke cephesi ise "Düşünelim" dedi. Transferin bu bedelle gerçekleşmesi durumunda sarı-kırmızılılar 12 milyon 500 bin Euro kâr edecek.
EK ÖDEME VAR
Bu sezon Galatasaray ile 16 resmi maça çıkan Ndiaye eğer takımda kalır ve 25 maça ulaşırsa Osmanlıspor'a 750 bin, 50 maça ulaşması halinde de toplamda 1 milyon 500 bin Euro ek ödeme yapılacak.
- 19 Ocak 2018, Cuma
- Güncelleme: 19:00
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"Biz 3 ay için gelmiyoruz"
Toplam 2
Yorum
metinn arkadas 3 ayligina diyerek kimi kandiriyorsun gs gibi bir klup erken secim karari almis ise sonuna kadar gideceksin korkma bu kadar kimseden
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Fenerbahçe'den resmi açıklama
Toplam 4
Yorum
ibrahim bu şu demek ali koç sana güle güle:Gel de söyleme şimdi. Kimler kimlerle beraber...!
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Kupada eşleşmeler belli oldu
Toplam 53
Yorum
Sağlam seri başı oldukları için eşleşmemiş..
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