Terim'in yeni hedefi: Samuel Eto'o!
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in devre arası transfer döneminde Samuel Eto'o'yu kadrosunda görmek istediği öne sürüldü.
İddiaya göre; Göztepe maçıyla beraber mesaiye başlayan ve devre arasında kadroda eksik gördüğü yerlere gerekli takviyeleri yapmak isteyen Fatih Terim harekete geçti. Fatih Terim'in Antalyaspor'dan ayrılacak olan Eto'o'yu istediği öğrenildi.
Kayserispor maçıyla beraber alışılagelmiş sistemi olan 4-4-2'yi kullanmak isteyen tecrübeli teknik adamın Eto'o'yu takımda görmek istediği belirtilirken, Kamerunlu yıldızın Fatih Terim'le çalışmak için bir hayli istekli olduğu öğrenildi.
Ekonomik olarak bunalımda olan ve yıldız futbolcularını takımdan göndermek kararı alan Antalyaspor yönetimi Eto'o'nun transferine sıcak bakarken, Galatasaraylı yöneticilerin önümüzdeki günlerde Antalya'ya çıkarma yapacakları bildirildi.
- 27 Aralık 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 11:04
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Gunnarsson sürprizi
Toplam 4
Yorum
arsen l. Oğuzhan senede 4-5 maç iyi oynar.BJK için yüktür.Tolgay daha az teknik, ama her maç koşar,mücadele eder.
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Şampiyon Beşiktaş’a geliyorum!
Toplam 8
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fazkartal Sayemizde diğer takımlar toplama çıkarma öğrendi
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Boş sözleşmeye imzayı atarım!
Toplam 6
Yorum
ruhi mücerret negredo dan daha iyi demba
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