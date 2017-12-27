 Terim'in yeni hedefi: Samuel Eto'o! – Fotomaç – 27 Aralık 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    27 Aralık 2017, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    Terim'in yeni hedefi: !

    Terim'in yeni hedefi: <a href="/index/samuel-etoo?id=3e3a1644-4f30-48c2-91bf-e05352525184" class="" rel="tag">Samuel Eto'o</a>!

    Teknik Direktörü 'in devre arası transfer döneminde 'yu kadrosunda görmek istediği öne sürüldü.

    İddiaya göre; Göztepe maçıyla beraber mesaiye başlayan ve devre arasında kadroda eksik gördüğü yerlere gerekli takviyeleri yapmak isteyen harekete geçti. 'in Antalyaspor'dan ayrılacak olan Eto'o'yu istediği öğrenildi.

    Kayserispor maçıyla beraber alışılagelmiş sistemi olan 4-4-2'yi kullanmak isteyen tecrübeli teknik adamın Eto'o'yu takımda görmek istediği belirtilirken, Kamerunlu yıldızın 'le çalışmak için bir hayli istekli olduğu öğrenildi.

    Ekonomik olarak bunalımda olan ve yıldız futbolcularını takımdan göndermek kararı alan Antalyaspor yönetimi Eto'o'nun transferine sıcak bakarken, Galatasaraylı yöneticilerin önümüzdeki günlerde Antalya'ya çıkarma yapacakları bildirildi.

    1. 27 Aralık 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 11:04
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Terim'in yeni hedefi: ! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN