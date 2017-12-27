Terim karar değiştirdi!

Fatih Terim'in, sözleşmesi feshedildiği gerekçesiyle TFF aleyhine açtığı 13 milyon liralık tazminat davası dün görüldü.

TFF'nin avukatı, Terim'in istifa ettiğini ancak daha sonra karar değiştirerek cezai şart talep ettiğini iddia etti. Ayrıca tanıkların dinlenilmesini istedi. Terim'in avukatı ise, "Talebimiz fahiş değildir, bakiye ücrete ilişkindir, hakkaniyet indirimine de gerek yoktur" ifadesini kullandı. Dava delillerin sunulması için 7 Mart'a ertelendi.