 G.Saray’ın ilk yarı karnesi – Fotomaç – 27 Aralık 2017 ;
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    27 Aralık 2017, Çarşamba
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    G.Saray’ın ilk yarı karnesi

    G.Saray’ın ilk yarı karnesi

    EN ÇOK FORMA GİYEN: MUSLERA
    Süper Lig'de sezonun ilk yarısını ikinci sırada bitiren Galatasaray'da kaleci Muslera, maçların tamamında görev alarak en çok forma giyen oyuncu oldu.

    EN AZ SÜRE ALAN: SİNAN GÜMÜŞ
    Sarı-kırmızılı     takımda ligin ilk yarısında en az süreyi 3 maçta 18 dakika ile Sinan Gümüş alırken, kadroda bulunan oyunculardan Cedric Carrasso, Tarık Çamdal, Ryan Donk ve Emrah Başsan hiçbir maçta tercih edilmedi.

    EN ÇOK GOL ATAN:BAFE GOMİS
    Sarı-kırmızılı ekipte Gomis kaydettiği 14 golle takımının en golcü futbolcusu konumunda bulunurken, Tolga Ciğerci 6, Maicon da 5 golle skora katkı yaptı.

    EN HIRÇINLAR: Ndiaye,
    Galatasaray'da     birer kırmızı ve üçer sarı kart gören Ndiaye ve Feghouli en hırçın oyuncular olarak öne çıktı.
    1. 27 Aralık 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:17
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