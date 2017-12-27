G.Saray’ın ilk yarı karnesi
EN ÇOK FORMA GİYEN: MUSLERA
Süper Lig'de sezonun ilk yarısını ikinci sırada bitiren Galatasaray'da kaleci Muslera, maçların tamamında görev alarak en çok forma giyen oyuncu oldu.
EN AZ SÜRE ALAN: SİNAN GÜMÜŞ
Sarı-kırmızılı takımda ligin ilk yarısında en az süreyi 3 maçta 18 dakika ile Sinan Gümüş alırken, kadroda bulunan oyunculardan Cedric Carrasso, Tarık Çamdal, Ryan Donk ve Emrah Başsan hiçbir maçta tercih edilmedi.
EN ÇOK GOL ATAN:BAFE GOMİS
Sarı-kırmızılı ekipte Gomis kaydettiği 14 golle takımının en golcü futbolcusu konumunda bulunurken, Tolga Ciğerci 6, Maicon da 5 golle skora katkı yaptı.
EN HIRÇINLAR: Ndiaye, Feghouli
Galatasaray'da birer kırmızı ve üçer sarı kart gören Ndiaye ve Feghouli en hırçın oyuncular olarak öne çıktı.
- 27 Aralık 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 00:17
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Fatih Terim ile ilgili flaş iddia!
Toplam 2
Yorum
tursun GS bu sene de zarar ederse kayyuma devredilme riskinden dolayi, bu yilin maasi seneye devredilerek masraf az gösterilmek istenmis olabilir
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Gös'TERİM' 4
Toplam 12
Yorum
gs4ever maç özetlerine izleyecegine takımdaki degisimi gör once! takım tudor sayesinde adam oldu.takımda en cok kosan oyuncu belhanda ve kosu=basari
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Ronaldo'ya hapis şoku!
Toplam 3
Yorum
sabahtan_kalma Adam bazen bi çalım atıyo ki, gönül istiyo müebbet veresin.
G.Saray’ın ilk yarı karnesi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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