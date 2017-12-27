G.Saray’ın ilk yarı karnesi

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GOMİS

SüperLig'de sezonun ilk yarısını ikinci sırada bitiren Galatasaray'da kaleci Muslera, maçların tamamında görev alarak en çok forma giyen oyuncu oldu.takımda ligin ilk yarısındaen az süreyi 3 maçta 18 dakikaile Sinan Gümüş alırken, kadroda bulunanoyunculardan Cedric Carrasso, TarıkÇamdal, Ryan Donk ve Emrah Başsanhiçbir maçta tercih edilmedi.Sarı-kırmızılı ekipte Gomis kaydettiği14 golle takımının en golcü futbolcusukonumunda bulunurken, Tolga Ciğerci6, Maicon da 5 golle skora katkı yaptı.birer kırmızı veüçer sarı kart gören Ndiaye ve Feghoulien hırçın oyuncular olarak öne çıktı.