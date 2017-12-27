 Taraftarla barıştı – Fotomaç – 27 Aralık 2017 ;
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    27 Aralık 2017, Çarşamba
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    Taraftarla barıştı

    Taraftarla barıştı
    Sinan Gümüş, Galatasaray formasıyla son iki sezonda 13 maça 11 çıktı ve bu karşılaşmalarda 10 gol attı. Bu sezon taraftarların hedefi haline gelen tecrübeli futbolcu bu gol ve futbolu ile sarı-kırmızılılarla buzları eritmeyi başardı. Türk Telekom Stadı, lehine tezahüratlarla inledi.
    1. 27 Aralık 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:12
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