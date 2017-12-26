Hayal kırıklığı yaratan futbolcular
Süper Lig'de sezonun ilk devresinde performansıyla hayal kırıklığı yaratan isimleri sizler için derledik.
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