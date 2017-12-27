 Lassana Diarra bombası! – Fotomaç – 27 Aralık 2017 ;
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HEPSİ
    27 Aralık 2017, Çarşamba
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    bombası!

    Lassana Diarra bombası!
    Göztepe maçında Fernando'nun yaşadığı şok sakatlığın ardından menajerler ön libero transferi için Galatasaray'ın kapısını çalmaya başladı. Kulübe önerilen isimler arasında 'nın da olduğu öğrenildi. Son olarak Al-Jazira'de oynayan ve şu anda boşta olan Fransız yıldız için kararı Fatih Terim verecek.
    1. 27 Aralık 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 08:18
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