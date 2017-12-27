ABD'nin gözü Badou Ndiaye'de!

Sezon başında Osmanlıspor'dan Galatasaray'a 7.5 milyon euro'ya transfer olarak herkesi şaşırttığı belirtilen futbolcunun modern futbola uygun yapısı öne çıkarıldı.



Bleacher Report'un analizinde şu değerlendirmeler yapıldı:

"Galatasaray sezon başında Feghouli, Gomis ve Fernando gibi üst düzey yıldızları transfer ederken kenarda kalan bazı isimler de vardı. Bu heyecanlandırıcı isimlerin yanında daha az dikkat çeken isimlerden biri 27 yaşındaki Pape Alioune 'Badou' Ndiaye, Süper Lig kariyerine başlamadan önce bir Norveç tecrübesi yaşadı.

Ndiaye, ilk olarak Osmanlıspor'daki mücadeleci ve dinamik tarzıyla göze çarpmıştı. Osmanlıspor'daki iki harika sezonu, 17 golü ve Avrupa kupalarındaki tecrübesiyle Galatasaray'ın 7.5 milyon euro harcama yapacağı bir oyuncu olduğuna ikna olundu.

Galatasaray şu ana kadar Ndiaye'nin yardımlarından oldukça mutlu ve takımın en etkileyici oyuncularından biri oldu. Henüz gollerini sıralamamış olabilir. İlk golünü 17 Aralık'ta Malatyaspor'a attı. Ancak takımın parlayan ve güven veren yıldızlarından.

Badou Ndiaye'nin enerjik, mücadeleci ve oyunu yönlendiren bir tarzı var. 2018 yılında, Senegal ile Dünya Kupası'nda yer almayı isteyecek ve yeni antrenörü Fatih Terim ile birlikte Süper Lig kupasını kazanmayı hedefleyecek."

