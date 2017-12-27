Mariano müjdesi

31 yaşındaki futbolcunun sakatlığını atlattığı ve Antalya'da gerçekleşecek devre arası kampında takımdaki yerini alacağı öğrenildi.



Göztepe maçında Mariano'nun yokluğunda başarılı bir performans sergileyen Linnes Fatih Terim'in gözüne girdi. Terim, ters ayaklı bek oyuncularını kullanmayı sevmiyor. Bu yüzden Carole'ün devre arasında dönmesi durumunda Martin Linnes'i Mariano'nun yedeği olarak düşünüyor.