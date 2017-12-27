 Mariano müjdesi – Fotomaç – 27 Aralık 2017 ;
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    27 Aralık 2017, Çarşamba
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    müjdesi

    Mariano müjdesi

    Galatasaray'a sakatlığı nedeniyle ilk yarının son 2 haftasında forma giyemeyen ve eksikliği ciddi şekilde hissedilen ’dan müjdeli haber geldi.

    31 yaşındaki futbolcunun sakatlığını atlattığı ve Antalya'da gerçekleşecek devre arası kampında takımdaki yerini alacağı öğrenildi.

    Göztepe maçında 'nun yokluğunda başarılı bir performans sergileyen Linnes Fatih Terim'in gözüne girdi. Terim, ters ayaklı bek oyuncularını kullanmayı sevmiyor. Bu yüzden Carole'ün devre arasında dönmesi durumunda Martin Linnes'i Mariano'nun yedeği olarak düşünüyor.

    1. 27 Aralık 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 09:45
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