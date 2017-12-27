Mariano müjdesi
Galatasaray'a sakatlığı nedeniyle ilk yarının son 2 haftasında forma giyemeyen ve eksikliği ciddi şekilde hissedilen Mariano’dan müjdeli haber geldi.
31 yaşındaki futbolcunun sakatlığını atlattığı ve Antalya'da gerçekleşecek devre arası kampında takımdaki yerini alacağı öğrenildi.
Göztepe maçında Mariano'nun yokluğunda başarılı bir performans sergileyen Linnes Fatih Terim'in gözüne girdi. Terim, ters ayaklı bek oyuncularını kullanmayı sevmiyor. Bu yüzden Carole'ün devre arasında dönmesi durumunda Martin Linnes'i Mariano'nun yedeği olarak düşünüyor.
- 27 Aralık 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 09:45
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Şampiyon Beşiktaş’a geliyorum!
Toplam 5
Yorum
tornavida sen bayağı bi geç kaldın be birader buraya kadardı bitti
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Lassana Diarra bombası!
Toplam 2
Yorum
uzman analist messsiyide ronaldoyuda alsanız kadıköyde yenilgiden kurtulamayacaksınız
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Beşiktaş transferi KAP'a bildirdi!
Toplam 4
Yorum
wolverine82 alemin gözü yaşlı vida artık Beşiktaş lı, takım her sene level atlıyor super , Allah nasip ederse en kısa zamanda avrupa kupası hayal değil
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