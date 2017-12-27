 İkinci adam Hasan Şaş – Fotomaç – 27 Aralık 2017 ;
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    27 Aralık 2017, Çarşamba
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    İkinci adam Hasan Şaş

    İkinci adam Hasan Şaş
    Galatasaray'da Levent Şahin'in ardından 'in ikinci yardımcısı da belli oldu. Göztepe maçını tribünde takip eden Hasan Şaş, dün de Florya Tesisleri'ne giderek Terim ile görüştü. Şahin'in ardından Şaş ile anlaşan başarılı çalıştırıcı, Brezilyalı efsane Taffarel'in yanı sıra Elmander'i de teknik ekibinin içerisine katmak için görüşmelerini sürdürüyor.

    1. 27 Aralık 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 02:25
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