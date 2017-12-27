 Ahmet Sivri’nin en büyük hayali – Fotomaç – 27 Aralık 2017 ;
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    27 Aralık 2017, Çarşamba
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    ’nin en büyük hayali

    Ahmet Sivri’nin en büyük hayali
    Cimbom'un 18 yaşındaki yeni transferi ile ilgili menajeri Tekin Birinci'den önemli açıklamalar geldi. Ahmet'in transferinin Fatih Terim'in gelişi ile alakası olmadığını belirten Birinci, "Tesadüf oldu ama hocanın oyuncu hakkında bilgisi var. Hem oyun içinde, hem oyun dışında çok karakterli bir oyuncu. Türkiye'de uzun yıllar adını duyuracak. En büyük hayali de Milli Takım'a çağrılmak" dedi.
    1. 27 Aralık 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:50
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