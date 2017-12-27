 Takıma güven geldi – Fotomaç – 27 Aralık 2017 ;
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    27 Aralık 2017, Çarşamba
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    Takıma güven geldi

    Takıma güven geldi
    Göztepe maçında sakatlanarak oyundan çıkan Rodrigues, Fatih Terim'in gelişiyle ilgili net ifadeler kullandı. "Terim enerjimizi yükseltti" diyen Rodrigues, "Takım, tekrar kalitesinin farkına vardı. Hava bir anda değişti ve güven geldi" sözlerini sarfetti.
    1. 27 Aralık 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:47
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