Takıma güven geldi

Göztepe maçında sakatlanarak oyundan çıkan Rodrigues, Fatih Terim'in gelişiyle ilgili net ifadeler kullandı. "Terim enerjimizi yükseltti" diyen Rodrigues, "Takım, tekrar kalitesinin farkına vardı. Hava bir anda değişti ve güven geldi" sözlerini sarfetti.