Yarsuvat’a tam destek

G.Saray'da genel kurul öncesi sıcak saatler yaşanıyor. Dursun Özbek'e karşı Duygun Yarsuvat üzerinde birleşen muhalefet, güçlü bir yönetim için de kolları sıvadı. Özbek döneminden önce sarı- kırmızılılarda başkanlık yapan Yarsuvat'ın birlikte çalıştığı Abdurrahim Albayrak, Adnan Öztürk, Cem Kınay, Mete İkiz ile Burak Elmas ve Özer Saraçoğlu gibi isimlerle görüştüğü belirtildi. Bu arada eski başkanlardan Faruk Süren'in de Yarsuvat'a destek verdiği iddia edildi.