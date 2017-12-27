 Adaylar için son iki gün – Fotomaç – 27 Aralık 2017 ;
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    27 Aralık 2017, Çarşamba
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    Adaylar için son iki gün

    Adaylar için son iki gün

    Olağanüstü Seçimli Genel Kurul öncesi Galatasaray Divan Kurulu'ndan başkan adaylarına duyuru...

    13-20 Ocak tarihlerinde yapılmayı planlanan seçime katılacak adaylar için kulübün resmi sitesinden şu açıklama yapıldı: "Adayların, Kulüp Tüzüğü'nün 61. maddesinde zikredilen tüm belgeleri 29 Aralık 2017 günü saat 18.00'e kadar imza karşılığında Divan Kurulu Başkanlığı'na teslim etmeleri gerekmektedir."
    1. 27 Aralık 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:52
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