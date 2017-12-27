Adaylar için son iki gün

Olağanüstü Seçimli Genel Kurul öncesi Galatasaray Divan Kurulu'ndan başkan adaylarına duyuru...

13-20 Ocak tarihlerinde yapılmayı planlanan seçime katılacak adaylar için kulübün resmi sitesinden şu açıklama yapıldı: "Adayların, Kulüp Tüzüğü'nün 61. maddesinde zikredilen tüm belgeleri 29 Aralık 2017 günü saat 18.00'e kadar imza karşılığında Divan Kurulu Başkanlığı'na teslim etmeleri gerekmektedir."