Galatasaray'da Gümüş çağı

Fatih Terim ile yeni bir hava yakalayan Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nda çıkışını sürdürdü. Tecrübeli hoca ile Göztepe karşılaşmasını 3-1 kazanan Cimbom, dün akşam da Buca'yı 3-0 mağlup etti. Terim, TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekibi karşısında takımın önemli isimlerini kullanmazken, as oyunculardan sadece Yasin Öztekin ilk 11'deydi.



Maça hızlı başlayan Galatasaray, 14. dakikada Selçuk İnan'ın golüyle öne geçti. 41'de skoru 2-0'a taşıyan kupa golcüsü Sinan Gümüş bundan iki dakika sonra farkı 3'e çıkardı. Aslan ayrıca birçok pozisyondan da yararlanamadı. Buca zaman zaman kontrataklarla etkili olsa da güçlü rakibi karşısında gol bulamadı. İlk maçı 3-0 kazanan Galatasaray 16 Ocak'ta oynanacak rövanş maçını formaliteye çevirdi.



Savaş ÇORLU







TOLGA VE LATO DÖNDÜ

Alanyaspor ile yapılan maç öncesi ısınırken sakatlık yaşayan Tolga ile yine bu maçta sakatlanarak oyunda çıkmak zorunda kalan Latovlevici 1 ay sonra takımdaki yerini aldı. İki oyuncu istekli futbollarıyla göz doldurdu. Latovlevici dün akşam ilk 11'de şans bulan tek yabancı oldu. Carrasso, Linnes, Denayer de maça kulübede başlayan isimlerdi.



GENÇLERE GÜN DOĞDU

Terim, sakatlığı bulunan Reges'in yanı sıra, Muslera, Mariano, Maicon Roque, Gomis, Ndiaye, Belhanda, Rodrigues ve Feghouli'yi Bucaspor maçında oynatmadı. Terim, 6 genç oyuncuyu kadroya dahil ederken, Recep Gül, Gökhan Güney, Barış Zeren, Abdussamed Karnuşcu, Batuhan Tekin ve Ali Ülgen kulübede oturan isimlerdi.