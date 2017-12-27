Terim'den Asamoah açıklaması

İşte Terim'in açıklamaları:



"Maç seçmediğimizi gösterdik"

Bu tarz maçlar tehlikelidir. Muhakkak ki güç farkı var ama Bucaspor koşarak, bozarak kendine avantaj sağlamak istedi. Bugün en önemli şey futbolcularımın ciddi olmasıydı. Maç ayırt etmeden kendilerine verilen şansı en iyi şekilde değerlendirmeleri. Devre arasında daha da beraber olacağız. Bu da bize ivme kazandıracak. 3 gol attıktan sonra 10'a yakın pozisyon bulduk. Topun kontrolünü elimizde bulundurmamız artı bizim için.



Hiç oyuncu değiştirmemeyi düşünüyordum aslında. Çünkü devre arasında bazı kararlar vereceğiz. Onun için oyuncularımı 90 dakika görmem önemliydi.Sonuç olarak 3-0 kazandık yeni yıla böyle gireceğiz. Çok şükür.

"Selçuk'un yaptıklarını unutamayız"

Son 4-5 seneye baktığımız zaman Selçuk şampiyonluklarda önemli rol almış bir oyuncu. Oynatmayabilirsiniz, yedek bırakabilirsiniz ama yaptıklarını unutmamanız, meziyetlerini iyi bilmeniz lazım. Selçuk kazanmanız gereken bir oyuncu. Bize çok emeği geçmiştir. Yanlış anlaşılamarla yargılamamak lazım. Daha dün gibi Selçuk'un attığı goller. Önemli bir değer bizim için, kazanmamız lazım.

"Sinan formayı almak isterse veririm"

Sinan'ın yeteneğinden şüphemiz yok. Girdiği zaman iş yapıyor. Formayı almak isterse veririm, ona alternatif düşünemem. Söylemde yetenekli, iş yapar demek başka, eylemde yapmak başka. Yasin'den çok memnunum. 48 saat önce maç oynadı. Bu maç için kampa girdik. Mümkün olsa Martin'le Serdar'ı hiç sokmayacaktım Martin mecburen girdi Tarık sakatlandığı için.

"Buraya kolay gelinmiyor"

Burası Galatasaray Kulübü. Buraya kolay gelinmiyor. Gelindiği zaman gitmemek lazım. O ciddiyeti görmem lazım. O formanın hakkını vermek zorundasınız. Bugün iyi işler yaptılar, coşkulu oynadılar ki anlayışla karşılamak lazım maç eksiği önemli eksiklerdir.



"1-2 eksiğimiz var"

Sezonun 2. yarısında fiziğimizi kaybetmeden bir noktaya getireceğiz, arkasından felsefemizi yerleştireceğiz, arkasından eksiğimiz olan 1-2 yer, çok fazla isteğim yok zaten, halletmeye çalışacağız. Olmazsa da, içimizden halletmeye çalışacağız."



"FLORYA, HABER MERKEZİ OLMUŞ!"

'Flash interwiew'den sonra basın toplantısı odasına geçen Fatih Terim burada gazetecilerin sorularını yanıtladı. Terim, basın toplantısında transfer çalışmalarıyla ilgili önemli açıklamalar yaptı. İşte Terim'in basın toplantısından satır başları:

"Birazdan ve yarın, başkan ve yöneticilerle görüşeceğim. 7 Ocak'a kadar bazı şeyleri yetiştirmek lazım. Gidecekler, gelecekler... Futbolcu almak hoş ama, oyuncuyu kaybetmeden satmak da önemli."



"ASAMOAH İYİ OLUR"

"Asamoah benden önce gelişmiş ve ilişkiyi anlattıklarında gelebilir gibi bir ümit vardı ama, olmayabilir diye bir şerh koymak lazım oraya. Doğru bir transfer, iyi bir oyuncu, ümit ediyorum devre arası olur. Asamoah'ın alternatifini de düşünmemiz lazım, ikinciyi de, üçüncüyü de, ki neredeyse yok. Lato'yu yanıma çağırdım ve nasılsın dedim. "İyiyim" dedi. "İyiyim derken yarın forma versem, oynar mısın?" dedim. "Bir ayağım da gitse, oynarım" dedi. Karakter yapısından memnunum. Ameliyattan çıkmış, kolay değil."



"Eskiden biz söylemeden haber çıkmazdı. Şimdi Florya haber merkezi olmuş. Bazı şeyler değişmiş demek. Hasan ve Ümit hayırlı olsuna geldiler. İkisi de Galatasaray için önemli figürler. Gerekirse, olabilir..."

