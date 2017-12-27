 Aslan'a Brezilyalı sol bek – Fotomaç – 27 Aralık 2017 ;
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    27 Aralık 2017, Çarşamba
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    Aslan'a Brezilyalı sol bek

    Aslan'a Brezilyalı sol bek

    Fatih Terim, Kwadwo Asamoah için olumsuz rapor verdi, gözler Brezilyalı’ya çevrildi. 24 yaşındaki beki isteyen Galatsaray, Atletico Paranaense ile temasa geçti

    Uzun süredir sol bek arayışlarını sürdüren Galatasaray'da hareketli günler yaşanıyor. Juventus ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Kwadwo Asamoah'a maliyeti nedeniyle olumsuz rapor veren teknik direktör Fatih Terim, yeni hedefi gösterdi. Brezilya'da Atletico Paranaense forması giyen Sidcley için düğmeye basan sarı- kırmızılılar, bu oyuncuyla ilgili temaslara geçti. Takımının vazgeçilmezleri arasında olan 24 yaşındaki oyuncunun transferinde tüm şartları zorlayacak olan Aslan, bu futbolcunun alternatiflerini de belirledi.

    ALTERNATİFLERİ HAZIR
    Sarı-Kırmızılılar, transferini gerçekleştirememesi halinde rotayı İspanya'ya çevirecek. Carole'ün bir yıllığına kiralandığı Sevilla ile sözleşmesinin feshedilmesi gündeme gelirken, Cimbom da beklemeye geçti. Aslan'ın, 26 yaşındaki Fransız'ın gelişinde sorun yaşaması halinde F.Bahçe'de gözden çıkarıldığı iddia edilen Hasan Ali Kaldırım'a teklif yapacağı ileri sürüldü.

    1. 27 Aralık 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 02:14
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