Aslan'a Brezilyalı sol bek
Fatih Terim, Kwadwo Asamoah için olumsuz rapor verdi, gözler Brezilyalı’ya çevrildi. 24 yaşındaki beki isteyen Galatsaray, Atletico Paranaense ile temasa geçti
ALTERNATİFLERİ HAZIR
Sarı-Kırmızılılar, Sidcley transferini gerçekleştirememesi halinde rotayı İspanya'ya çevirecek. Carole'ün bir yıllığına kiralandığı Sevilla ile sözleşmesinin feshedilmesi gündeme gelirken, Cimbom da beklemeye geçti. Aslan'ın, 26 yaşındaki Fransız'ın gelişinde sorun yaşaması halinde F.Bahçe'de gözden çıkarıldığı iddia edilen Hasan Ali Kaldırım'a teklif yapacağı ileri sürüldü.
- 27 Aralık 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 02:14
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Fatih Terim ile ilgili flaş iddia!
Toplam 2
Yorum
tursun GS bu sene de zarar ederse kayyuma devredilme riskinden dolayi, bu yilin maasi seneye devredilerek masraf az gösterilmek istenmis olabilir
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Gös'TERİM' 4
Toplam 12
Yorum
gs4ever maç özetlerine izleyecegine takımdaki degisimi gör once! takım tudor sayesinde adam oldu.takımda en cok kosan oyuncu belhanda ve kosu=basari
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Ronaldo'ya hapis şoku!
Toplam 3
Yorum
sabahtan_kalma Adam bazen bi çalım atıyo ki, gönül istiyo müebbet veresin.
Aslan'a Brezilyalı sol bek haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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